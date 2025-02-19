Шольц, Стере и Стубб негативно отреагировали на заявления Трампа насчет Зеленского

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Финляндии Александр Стубб негативно отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "диктатором без выборов".

Реакция Европы на заявления Трампа по Зеленскому

Я думаю, что это глубоко безосновательно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала внутри его срока, — заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Поделиться

Также позицию главы норвежского правительства разделяет оппозиция страны.

Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа. Грустно отдавать себе отчет, что по ту сторону Атлантики почти не осталось общих ценностей. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил, — прокомментировала глава Либеральной партии Гури Мелби.

Она также добавила, что единственным правильным решением для Осло сейчас является усиление поддержки Киева, модернизация норвежской обороны и налаживание более тесных связей с ЕС.

Также заявление Трампа отверг канцлер ФРГ Олаф Шольц , передает Spiegel. По его словам, "просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского".

Правда такова: Владимир Зеленский является избранным главой государства Украины. Тот факт, что во время войны не могут быть проведены надлежащие выборы, отвечает Конституции Украины и избирательному законодательству. Никто не должен утверждать обратное. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Он подчеркнул, что именно Россия под руководством главы Кремля Владимира Путина начала войну против Украины.

Украина уже почти три года защищается от беспощадной агрессивной войны. День за днем.

Лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что категорически не согласен с заявлением президента США о Зеленском.

Финляндия поддерживает Украину всеми возможными средствами. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского. Александр Стубб Президент Финляндии

Он, как и предыдущие лидеры, акцентировал, что войну в Украине начала РФ и Путин.