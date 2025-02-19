Шольц, Стере и Стубб негативно отреагировали на заявления Трампа насчет Зеленского

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Финляндии Александр Стубб негативно отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "диктатором без выборов".
Главные тезисы
- Шольц, Стере и Стубб считают обвинения Трампа в адрес Зеленского неправдивыми и вредными для демократии.
- Лидеры Норвегии, Германии и Финляндии поддерживают украинскую конституцию и избирательную легитимность Зеленского.
- Реакция премьер-министра Норвегии и других лидеров на заявления Трампа свидетельствует о возрастающем разочаровании в отношениях с США.
Реакция Европы на заявления Трампа по Зеленскому
Также позицию главы норвежского правительства разделяет оппозиция страны.
Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа. Грустно отдавать себе отчет, что по ту сторону Атлантики почти не осталось общих ценностей. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил, — прокомментировала глава Либеральной партии Гури Мелби.
Она также добавила, что единственным правильным решением для Осло сейчас является усиление поддержки Киева, модернизация норвежской обороны и налаживание более тесных связей с ЕС.
Также заявление Трампа отверг канцлер ФРГ Олаф Шольц , передает Spiegel. По его словам, "просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского".
Он подчеркнул, что именно Россия под руководством главы Кремля Владимира Путина начала войну против Украины.
Украина уже почти три года защищается от беспощадной агрессивной войны. День за днем.
Лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что категорически не согласен с заявлением президента США о Зеленском.
Он, как и предыдущие лидеры, акцентировал, что войну в Украине начала РФ и Путин.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-