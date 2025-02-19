Шольц, Стьоре і Стубб негативно відреагували на заяви Трампа щодо Зеленського

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Фінляндії Александр Стубб негативно відреагували на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є "диктатором без виборів".
Головні тези:
- Президенти Європейських країн відреагували негативно на заяву Трампа про Зеленського, закликаючи до підтримки українського лідера.
- Шольц, Стьоре та Стубб вважають обвинувачення у диктаторстві неправдивими та шкідливими для демократії.
- Лідери Норвегії, Німеччини та Фінляндії підтримують українську конституцію та виборчу легітимність Зеленського.
Реакція Європи на заяви Трампа щодо Зеленського
Також позицію глави норвезького уряду поділяє опозиція країни.
Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг, — прокоментувала очільниця Ліберальної партії Гурі Мелбі.
Вона також додала, що єдиним правильним рішенням нині для Осло є посилення підтримки Києва, модернізація норвезької оборони та налагодження тісніших зв'язків з ЄС.
Також заяву Трампа відкинув канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Spiegel. За його словами, "просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".
Він акцентував, що саме Росія під керівництвом очільника Кремля Володимира Путіна розпочала війну проти України.
Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем.
Лідер Фінляндії Александр Стубб заявив, що категорично не згоден із заявою президента США про Зеленського.
Він як і попередні лідери, акцентував, що війну в Україні розпочала РФ і Путін.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-