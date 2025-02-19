Шольц, Стьоре і Стубб негативно відреагували на заяви Трампа щодо Зеленського

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Фінляндії Александр Стубб негативно відреагували на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є "диктатором без виборів".

Реакція Європи на заяви Трампа щодо Зеленського

Я думаю, що це глибоко безпідставно. Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну, — заявив премʼєр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Поширити

Також позицію глави норвезького уряду поділяє опозиція країни.

Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг, — прокоментувала очільниця Ліберальної партії Гурі Мелбі.

Вона також додала, що єдиним правильним рішенням нині для Осло є посилення підтримки Києва, модернізація норвезької оборони та налагодження тісніших зв'язків з ЄС.

Також заяву Трампа відкинув канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Spiegel. За його словами, "просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".

Правда така: Володимир Зеленський є обраним главою держави України. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській Конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Він акцентував, що саме Росія під керівництвом очільника Кремля Володимира Путіна розпочала війну проти України.

Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем.

Лідер Фінляндії Александр Стубб заявив, що категорично не згоден із заявою президента США про Зеленського.

Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського. Александр Стубб Президент Фінляндії

Він як і попередні лідери, акцентував, що війну в Україні розпочала РФ і Путін.