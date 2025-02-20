Стармер представить Трампу план введення європейських миротворців в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Вашингтона обговорить з президентом США Дональдом Трампом миротворчий план щодо України
Головні тези:
- План введення європейських миротворців в Україну створений прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
- Миротворчий план передбачає розміщення європейських військ у критичних об'єктах України та технічний моніторинг з використанням розвідки та вогневої потужності.
- Стармер закликатиме Трампа зберігати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі для відповіді на можливі загрози з боку Росії.
У Стармера є миротворчий план щодо України
Так, очікується, що Стармер детально опише те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництва Дональда Трампа.
За даними джерел, британський прем'єр закликатиме Трампа тримати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови можливого перемир'я.
Згідно з англо-французьким планом, щонайменше 30 тис військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту.
Крім цього, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та відбивати атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України й зробити можливими комерційні польоти.
Також військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.
Нагадаємо, що наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
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