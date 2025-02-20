Стармер представит Трампу план введения европейских миротворцев в Украину
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Стармер представит Трампу план введения европейских миротворцев в Украину

Стармер
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Источник:  The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Вашингтон обсудит с президентом США Дональдом Трампом миротворческий план по Украине

Главные тезисы

  • Премьер-министр Великобритании представит миротворческий план по Украине президенту США Дональду Трампу.
  • План предусматривает размещение европейских миротворцев в критических объектах Украины с техническим мониторингом и огневой мощью.
  • Стармер призывает Трампа держать американские военные силы в Восточной Европе для возможного ответа на угрозы со стороны России.

У Стармера есть миротворческий план по Украине

Так, ожидается, что Стармер подробно опишет то, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое будет заключено при посредничестве Дональда Трампа.

По данным источников, британский премьер будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если Россия нарушит условия возможного перемирия.

Согласно англо-французскому плану, по меньшей мере 30 тыс. военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта.

Как пишет издание, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего".

Кроме того, операция будет подкреплена достаточной огневой мощностью, чтобы "отслеживать и отбивать атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и сделать возможными коммерческие полеты.

Также военно-морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным путям.

Напомним, что в конце января Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины после остановки боевых действий понадобится не менее 200 тыс. миротворцев. Позже президент уточнил, что среди миротворческих сил в Украине должны быть США.

11 февраля NYT сообщил, что в Европе нет 200 тыс миротворцев, которых можно было бы отправить в Украину. Это почти втрое больше, чем вся британская армия.

17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить миротворческие войска в Украине.

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