Стармер объявил о готовности разместить войска Британии в Украине — для чего именно

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что готов и желает разместить войска страны в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией.

Британия готова разместить миротворцев в Украине — Стармер

Британский премьер отметил, что принял такое решение не легкомысленно, поскольку речь может идти о потенциальной "опасности" для военнослужащих Соединенного Королевства.

По его словам, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".

Я не говорю это легкомысленно. Я глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих и женщин. Кир Стармер Премьер-министр Британии

Британское издание отмечает, что это "первый раз, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине".