Стармер объявил о готовности разместить войска Британии в Украине — для чего именно

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что готов и желает разместить войска страны в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией.
Главные тезисы
- Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения выполнения мирных соглашений с Россией.
- Размещение британских миротворцев в Украине может гарантировать безопасность страны в случае угрозы.
- Стармер подчеркнул ответственность и осторожность в принятии такого решения из-за возможной опасности для военнослужащих Соединенного Королевства.
Британия готова разместить миротворцев в Украине — Стармер
Британский премьер отметил, что принял такое решение не легкомысленно, поскольку речь может идти о потенциальной "опасности" для военнослужащих Соединенного Королевства.
По его словам, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".
Британское издание отмечает, что это "первый раз, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине".
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