Стармер объявил о готовности разместить войска Британии в Украине — для чего именно
Категория
Мир
Дата публикации

Стармер объявил о готовности разместить войска Британии в Украине — для чего именно

Стармер
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что готов и желает разместить войска страны в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией.

Главные тезисы

  • Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения выполнения мирных соглашений с Россией.
  • Размещение британских миротворцев в Украине может гарантировать безопасность страны в случае угрозы.
  • Стармер подчеркнул ответственность и осторожность в принятии такого решения из-за возможной опасности для военнослужащих Соединенного Королевства.

Британия готова разместить миротворцев в Украине — Стармер

Британский премьер отметил, что принял такое решение не легкомысленно, поскольку речь может идти о потенциальной "опасности" для военнослужащих Соединенного Королевства.

По его словам, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".

Я не говорю это легкомысленно. Я глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих и женщин.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Британское издание отмечает, что это "первый раз, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. ЕС выдвинул требование США
войска США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Будут ли миротворцы в Украине — ответ Зеленского
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Шольц объяснил свою позицию
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?