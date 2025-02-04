По словам президента Владимира Зеленского, размещение миротворческого контигента в Украине для защиты от агрессии преступной армии РФ как инициатива приобретает все более конкретную форму, однако не сможет стать единственным фактором, который сможет сдержать страну-агрессора.
Главные тезисы
- Президент Зеленский обсуждает возможность размещения миротворческого контигента на Украине с западными партнерами для защиты от агрессии РФ.
- Формат миротворческой миссии вызывает много вопросов, включая структуру руководства и полномочия участников.
- Зеленский видит членство в НАТО как сильнейшую гарантию безопасности и поддерживает участие США, ЕС и России в переговорах по завершению войны.
- Президент предупреждает от исключения Украины из переговоров между США и Россией и планирует личные встречи для согласования дальнейших действий.
- Он также поддерживает оборудование Украины оружием от США и Европы и развитие оборонной промышленности страны.
Как Зеленский относится к формату миротворческой миссии в Украине
Президент подчеркнул, что поднимал вопрос о введении миротворцев в Украину во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
По его словам, открытыми остаются еще многие вопросы, в частности, по структуре командования и управления, количеству иностранного военного контингента и их позициям.
Зеленский подчеркнул, что находится в процессе обсуждения этого вопроса как с Макроном, так и с другими мировыми лидерами.
Кого Зеленский видит участниками мирных переговоров между Украиной и Россией
По словам президента, на переговорах по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины должны присутствовать не только украинская сторона, россияне и США, а также представители Евросоюза.
Зеленский отметил, что во время первого телефонного разговора с Трампом договорился с ним, что в случае его победы на президентских выборах в США лидеры встретятся с целью обсуждения шагов, необходимых для завершения войны.
Он подчеркнул, что после разговора с Трампом можно переходить к созданию какого-либо формата переговоров с Россией.
При этом глава государства подчеркнул, что обретение Украиной членства в НАТО является мощнейшей гарантией безопасности Украины.
Кроме того, президент отметил, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой находящиеся за рубежом американские войска.
Также другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности, отметил президент.
Зеленский также предостерег от исключения Украины по переговорам между США и Россией.
По его словам, его команда поддерживает контакт с администрацией Трампа, но эти обсуждения находятся на "общем уровне", и он считает, что в ближайшее время состоятся личные встречи по выработке более детальных договоренностей.
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