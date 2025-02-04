По словам президента Владимира Зеленского, размещение миротворческого контигента в Украине для защиты от агрессии преступной армии РФ как инициатива приобретает все более конкретную форму, однако не сможет стать единственным фактором, который сможет сдержать страну-агрессора.

Как Зеленский относится к формату миротворческой миссии в Украине

Президент подчеркнул, что поднимал вопрос о введении миротворцев в Украину во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единой гарантии безопасности. Этого недостаточно, — отмечает Зеленский. Поделиться

Владимир Зеленский

По его словам, открытыми остаются еще многие вопросы, в частности, по структуре командования и управления, количеству иностранного военного контингента и их позициям.

Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать при российских ударах? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной линии границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их возможности? — объясняет глава государства. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что находится в процессе обсуждения этого вопроса как с Макроном, так и с другими мировыми лидерами.

Кого Зеленский видит участниками мирных переговоров между Украиной и Россией

По словам президента, на переговорах по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины должны присутствовать не только украинская сторона, россияне и США, а также представители Евросоюза.

Зеленский отметил, что во время первого телефонного разговора с Трампом договорился с ним, что в случае его победы на президентских выборах в США лидеры встретятся с целью обсуждения шагов, необходимых для завершения войны.

Я считаю, что прежде всего мы провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что после разговора с Трампом можно переходить к созданию какого-либо формата переговоров с Россией.

И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян... И, честно говоря, голос Европейского Союза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется? Я не знаю, — признался президент. Поделиться

При этом глава государства подчеркнул, что обретение Украиной членства в НАТО является мощнейшей гарантией безопасности Украины.

Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Кроме того, президент отметил, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой находящиеся за рубежом американские войска.

Также другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности, отметил президент.

Зеленский также предостерег от исключения Украины по переговорам между США и Россией.

У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас это опасно для всех, предупредил президент. Поделиться

По его словам, его команда поддерживает контакт с администрацией Трампа, но эти обсуждения находятся на "общем уровне", и он считает, что в ближайшее время состоятся личные встречи по выработке более детальных договоренностей.