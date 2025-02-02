Чи будуть миротворці в Україні — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи будуть миротворці в Україні — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
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Джерело:  AP

За словами президента Володимира Зеленського, розміщення миротворчого контигенту в Україні для захисту від агресії злочинної армії РФ як ініціатива набуває дедалі більш конкретної форми, однак не зможе стати єдиним фактором, що зможе стримати країну-агресорку. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський активно обговорює можливість розміщення миротворчого контигенту в Україні з західними партнерами.
  • Формат миротворчої місії залишає багато відкритих питань, включаючи структуру керівництва та повноваження учасників.
  • Зеленський підтримує участь США, ЄС та Росії у переговорах щодо завершення війни, вважаючи членство в НАТО найсильнішою гарантією безпеки.
  • Президент також наголошує на важливості підтримки Україною зброї від США та Європи та розвитку власної оборонної промисловості.
  • Зеленський застерігає від виключення України з переговорів між США та Росією та планує особисті зустрічі для узгодження подальших дій.

Як Зеленський ставиться до формату миротворчої місії в Україні

Президент підкреслив, що порушував питання стосовно введення миротворців в Україну під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і нинішнім головою Білого дому Дональдом Трампом.

Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантії безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо, — зазначає Зеленський.

Зеленський заявив про обговорення формату миротворчої місії в Україні
Володимир Зеленський

За його словами, відкритими залишаються ще багато питань, зокрема, щодо структури командування та управління, кількості іноземного військового контингенту та їхніх позицій.

Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Що вони будуть робити в разі російських ударів? Ракети, висадка, атака з моря, перетин сухопутної лінії кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які їхні повноваження? — пояснює глава держави.

Зеленський підкреслив, що перебуває у процесі обговорення цього питання як з Макроном, так і з іншими світовими лідерами.

Кого Зеленський бачить учасниками мирних переговорів між Україною та Росією

За словами президента, на переговорах щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни проти України мають бути присутні не тільки українська сторона, росіяни та США, а також — представники Євросоюзу.

Зеленський зазначив, що під час першої телефонної розмови з Трампом домовився з ним, що у разі його перемоги на президентських виборах в США, лідери зустрінуться з метою обговорення кроків, необхідних для завершення війни.

Я вважаю, що, перш за все, ми провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі, — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що після розмови з Трампом можна переходити до створення якогось формату перемовин з Росією.

І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути там. Я думаю, це було б справедливо, ефективно. Але чим це обернеться? Я не знаю, — зізнався президент.

При цьому глава держави підкреслив, що набуття Україною членства у НАТО є найпотужнішою гарантією безпеки України.

Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх, — підкреслив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп спробує повернути додому американські війська, які перебувають за кордоном.

Також, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва в розвитку власної оборонної промисловості, зазначив президент.

Зеленський також застеріг від виключення України з переговорів між США та Росією.

У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас — це небезпечно для всіх, — попередив президент.

За його словами, його команда підтримує контакт з адміністрацією Трампа, але ці обговорення перебувають на "загальному рівні", і він вважає, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для вироблення більш детальних домовленостей.

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