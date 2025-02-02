За словами президента Володимира Зеленського, розміщення миротворчого контигенту в Україні для захисту від агресії злочинної армії РФ як ініціатива набуває дедалі більш конкретної форми, однак не зможе стати єдиним фактором, що зможе стримати країну-агресорку.

Як Зеленський ставиться до формату миротворчої місії в Україні

Президент підкреслив, що порушував питання стосовно введення миротворців в Україну під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і нинішнім головою Білого дому Дональдом Трампом.

Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантії безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо, — зазначає Зеленський. Поширити

Володимир Зеленський

За його словами, відкритими залишаються ще багато питань, зокрема, щодо структури командування та управління, кількості іноземного військового контингенту та їхніх позицій.

Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Що вони будуть робити в разі російських ударів? Ракети, висадка, атака з моря, перетин сухопутної лінії кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які їхні повноваження? — пояснює глава держави. Поширити

Зеленський підкреслив, що перебуває у процесі обговорення цього питання як з Макроном, так і з іншими світовими лідерами.

Кого Зеленський бачить учасниками мирних переговорів між Україною та Росією

За словами президента, на переговорах щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни проти України мають бути присутні не тільки українська сторона, росіяни та США, а також — представники Євросоюзу.

Зеленський зазначив, що під час першої телефонної розмови з Трампом домовився з ним, що у разі його перемоги на президентських виборах в США, лідери зустрінуться з метою обговорення кроків, необхідних для завершення війни.

Я вважаю, що, перш за все, ми провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі, — підкреслив Зеленський. Поширити

Він наголосив, що після розмови з Трампом можна переходити до створення якогось формату перемовин з Росією.

І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути там. Я думаю, це було б справедливо, ефективно. Але чим це обернеться? Я не знаю, — зізнався президент. Поширити

При цьому глава держави підкреслив, що набуття Україною членства у НАТО є найпотужнішою гарантією безпеки України.

Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх, — підкреслив Зеленський. Поширити

Крім того, президент зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп спробує повернути додому американські війська, які перебувають за кордоном.

Також, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва в розвитку власної оборонної промисловості, зазначив президент.

Зеленський також застеріг від виключення України з переговорів між США та Росією.

У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас — це небезпечно для всіх, — попередив президент. Поширити

За його словами, його команда підтримує контакт з адміністрацією Трампа, але ці обговорення перебувають на "загальному рівні", і він вважає, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для вироблення більш детальних домовленостей.