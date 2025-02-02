За словами президента Володимира Зеленського, розміщення миротворчого контигенту в Україні для захисту від агресії злочинної армії РФ як ініціатива набуває дедалі більш конкретної форми, однак не зможе стати єдиним фактором, що зможе стримати країну-агресорку.
Головні тези:
- Президент Зеленський активно обговорює можливість розміщення миротворчого контигенту в Україні з західними партнерами.
- Формат миротворчої місії залишає багато відкритих питань, включаючи структуру керівництва та повноваження учасників.
- Зеленський підтримує участь США, ЄС та Росії у переговорах щодо завершення війни, вважаючи членство в НАТО найсильнішою гарантією безпеки.
- Президент також наголошує на важливості підтримки Україною зброї від США та Європи та розвитку власної оборонної промисловості.
- Зеленський застерігає від виключення України з переговорів між США та Росією та планує особисті зустрічі для узгодження подальших дій.
Як Зеленський ставиться до формату миротворчої місії в Україні
Президент підкреслив, що порушував питання стосовно введення миротворців в Україну під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і нинішнім головою Білого дому Дональдом Трампом.
За його словами, відкритими залишаються ще багато питань, зокрема, щодо структури командування та управління, кількості іноземного військового контингенту та їхніх позицій.
Зеленський підкреслив, що перебуває у процесі обговорення цього питання як з Макроном, так і з іншими світовими лідерами.
Кого Зеленський бачить учасниками мирних переговорів між Україною та Росією
За словами президента, на переговорах щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни проти України мають бути присутні не тільки українська сторона, росіяни та США, а також — представники Євросоюзу.
Зеленський зазначив, що під час першої телефонної розмови з Трампом домовився з ним, що у разі його перемоги на президентських виборах в США, лідери зустрінуться з метою обговорення кроків, необхідних для завершення війни.
Він наголосив, що після розмови з Трампом можна переходити до створення якогось формату перемовин з Росією.
При цьому глава держави підкреслив, що набуття Україною членства у НАТО є найпотужнішою гарантією безпеки України.
Крім того, президент зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп спробує повернути додому американські війська, які перебувають за кордоном.
Також, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва в розвитку власної оборонної промисловості, зазначив президент.
Зеленський також застеріг від виключення України з переговорів між США та Росією.
За його словами, його команда підтримує контакт з адміністрацією Трампа, але ці обговорення перебувають на "загальному рівні", і він вважає, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для вироблення більш детальних домовленостей.
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