Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Крут вшанував пам'ять тих, хто стримував наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року.

Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут

Про це Президент повідомив у Telegram.

Вшанував пам'ять Героїв Крут — молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ понад 100 років тому. Подвиг, який кожен із нас має пам’ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи. Володимир Зеленський Президент України

Він також згадав героїв, яки захищали Україну від російської агресії — Марка Паславського, Олександра Клітинського, Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова, Павла Петриченка — та зазначив, що всі вони боролись за незалежність своєї країни.

Наша держава виборює своє майбутнє, яке обов’язково буде мирним і безпечним для всіх наших людей.

Церемонія вшанування пам'яті відбулася біля пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

29 січня — День пам'яті Героїв Крут: факти та історія

29 січня у 107-й День пам'яті Героїв Крут проходить вшанування усіх оборонців Крут та України 1918 року.

Довгий час бій під Крутами був оповитий низкою міфів. Найпоширенішим був міф про те, що армії Муравйова протистояли 300 слабко підготованих студентів і гімназистів. Насправді ж у бою під Крутами брали участь понад 500 вояків і 20 старшин. На озброєнні мали гвинтівки, 16 кулеметів, які підтримував саморобний бронепоїзд — 76-міліметрова гармата, встановлена на залізничній платформі.

Більшість вояків-крутянців були вихованцями вищих військових навчальних закладів і мали достатньо вишколу, щоб під командуванням досвідчених старшин брати участь у бою.

Під Крутами загинули, за різними оцінками, 70–100 оборонців, у тому числі 27 вояків Студентської чоти, які потрапили в полон і були вбиті. Натомість з боку більшовиків загинули щонайменше 300 вояків. Поширити

Що рідко згадувалося раніше про бій під Крутами, так це його геополітичний контекст і значення. Бій українських воїнів проти більшовицької армії біля залізничної станції на Чернігівщині затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для підписання Брестського мирного договору з країнами Четверного Союзу. Це означало визнання самостійної Української Народної Республіки субʼєктом міжнародних відносин.

Однак, військам Муравйова вдалося заволодіти Києвом. Влаштований більшовиками терор у місті — ще одна сумнозвісна «візитівка», яка стала ознакою російського війська, що через понад сотню років знову прийшло в Україну і вчиняє терор щодо місцевого населення на захоплених територіях, повідомив Генштаб ЗСУ.

Однак не лише це повторилося через понад сотню років. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в районі Крут, знову повторився бій між українським та російським військами, який тривав із 28 лютого до 3 березня 2022 року. За свідченнями жителів Крутянської громади, росіяни втратили в тому протистоянні близько 200 військових.