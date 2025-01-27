Злочин ніколи не має повторитись — Зеленський до дня памʼяті жертв Голокосту

Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту наголосив, що злочин ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.

У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту наголошує, що це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ — убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв.

Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість — це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного — робити все, щоб зло не перемогло. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський повідомив, що напередодні цього дня разом з рабинами, разом із представниками дипломатичного корпусу та команди нашої держави вшанували памʼять чоловіків і жінок, дорослих і дітей — мільйонів, убитих під час Голокосту.

Голокост. Що відомо

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня засновано з ініціативи ООН, щоб світ ніколи не забував про скоєні нацистами звірства. Цього дня вшановують пам'ять приблизно 11 мільйонів невинно убитих жертв геноциду.

Голокостом називають геноцид соціальних груп, яких нацисти вважали негідними на життя — насамперед, євреїв. Їх за час геноциду було вбито близько 6 мільйонів, що становить приблизно третину єврейського населення всього світу.

Також за роки існування Третього Рейху було вбито близько 3 мільйонів слов'ян — як радянських військовополонених, так і мирних мешканців; близько 2 мільйонів поляків (інтелігенції та активістів опору); близько 250 тисяч людей з інвалідністю та психічними розладами; близько 400 тисяч ромів.