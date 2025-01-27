Преступление никогда не должно повториться — Зеленский ко дню памяти жертв Холокоста

Президент Владимир Зеленский в Международный день памяти жертв Холокоста подчеркнул, что преступление никогда не должно повториться, но постепенно, к сожалению, память о Холокосте становится слабее. И зло, пытающееся уничтожать жизнь целых народов, до сих пор остается в мире.

В мире 27 января чествуют День памяти жертв Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти о жертвах Холокоста отмечает, что это была целенаправленная попытка нацистов стереть целый народ — убить всех его людей, уничтожить все, что напоминало о евреях. Шесть миллионов жертв.

Мы все должны бороться ради жизни и не забывать, что безразличие — это удобрение для зла. Мы должны преодолевать ненависть, порождающую издевательства и убийства. Мы должны не допускать беспамятства. И это миссия каждого — делать все, чтобы зло не победило. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский сообщил, что накануне этого дня вместе с раввинами, вместе с представителями дипломатического корпуса и команды нашего государства почтили память мужчин и женщин, взрослых и детей — миллионов, убитых во время Холокоста.

Холокост. Что известно

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января основан по инициативе ООН, чтобы мир никогда не забывал о совершенных нацистами зверствах. В этот день чтят память примерно 11 миллионов невинно убитых жертв геноцида.

Холокостом называют геноцид социальных групп, которых нацисты считали недостойными жизни — прежде всего евреев. Их за время геноцида было убито около 6 миллионов, что составляет примерно треть еврейского населения всего мира.

Также за годы существования Третьего Рейха было убито около 3 миллионов славян как советских военнопленных, так и мирных жителей; около 2 миллионов поляков (интеллигенции и активистов сопротивления); около 250 тысяч человек с инвалидностью и психическими расстройствами; около 400 тысяч цыган.