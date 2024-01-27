Каждое новое поколение должно знать правду — Зеленский ко дню памяти жертв Холокоста

Президент Владимир Зеленский в Международный день памяти жертв Холокоста подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии.
В мире 27 января чествуют День памяти жертв Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти о жертвах Холокоста отмечает, что это преступление никогда не будет забыто и что "даже при самых темных обстоятельствах стоит верить и помогать свету победить".
Он отметил, что также важно помнить о подвиге тех, кто тогда не знал, проигрывает ли зло, но "берег в своей душе добро и спасал жизнь других".
Значение дня памяти жертв Холокоста
Главная цель международного дня памяти жертв Холокоста — почитание евреев-жертв нацистского режима. Однако есть у него и более широкое значение — уважение памяти жертв геноцидов по расовому и религиозному признаку в принципе. То есть — и Голодомор, и геноцид курдов, и уничтожение этнических меньшинств в Китае, и политика апартеида ЮАР, и многое другое.
Ведь даже невзирая на то, что подобные нарушения базовых прав человека повторяются и в XXI веке, их нельзя игнорировать. В этом и состоит широкое содержание международного дня памяти жертв Холокоста.
Главная задача международного дня памяти жертв Холокоста — сделать так, чтобы эти события никогда больше не повторялись. К сожалению, с этой задачей современное международное демократическое общество не справилось. Просто потому, что несмотря на исторический опыт, так и не приобрело действенные механизмы влияния на тоталитарные режимы. Даже на локальные, что уж говорить о вооруженных ядерным оружием.
Остается только надеяться, что после нашей неизбежной победы международные организации будут реформированы так, чтобы иметь возможность действительно никогда больше не допускать геноцида по религиозному, этническому или любому другому признаку.
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