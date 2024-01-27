Кожне нове покоління має знати правду— Зеленський до дня памʼяті жертв Голокосту

Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту наголосив, що кожне нове покоління має знати правду про цю трагедію.

У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту наголошує, що цей злочин ніколи не буде забутий і що "навіть за найтемніших обставин варто вірити та допомагати світлу перемогти".

Сьогодні світ вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Злочин нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, що забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв було вбито... Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу, - йдеться у зверненні Зеленського. Поширити

Він зазначив, що також важливо пам'ятати про подвиг тих, хто тоді не знав, чи програє зло, але "беріг у своїй душі добро і рятував життя інших".

На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників і рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім'я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту! - підсумував Зеленський. Поширити

Значення дня пам'яті жертв Голокосту

Головна мета міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту – шанування євреїв-жертв нацистського режиму. Однак є в нього і ширше значення – шанування пам'яті жертв геноцидів за расовою та релігійною ознакою у принципі. Тобто – і Голодомор, і геноцид курдів, і знищення етнічних меншин у Китаї, і політика апартеїду ПАР, і багато іншого.

Адже навіть незважаючи на те, що подібні порушення базових прав людини повторюються і в ХХІ столітті, їх не можна ігнорувати. У цьому й полягає широкий зміст міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

Головне завдання міжнародного дня вшанування жертв Голокосту – зробити так, щоб ті події ніколи більше не повторювалися. На жаль, із цим завданням сучасне міжнародне демократичне суспільство не впоралося. Просто тому, що незважаючи на історичний досвід, так і не набуло дієвих механізмів впливу на тоталітарні режими. Навіть на локальні, що вже казати про озброєних ядерною зброєю.

Залишається тільки сподіватися, що після нашої неминучої перемоги, міжнародні організації будуть реформовані так, щоб мати можливість дійсно ніколи більше не допускати геноциду за релігійною, етнічною чи будь-якою іншою ознакою.