Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти Героев Крут почтил память тех, кто сдерживал наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года.

Зеленский почтил память Героев Крут

Об этом Президент сообщил в Telegram.

Почтил память Героев Крут — молодых ребят, которые сдерживали наступление большевиков на Киев более 100 лет назад. Подвиг, который каждый из нас должен помнить, понимая, какова цена нашей свободы. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также вспомнил героев, защищавших Украину от российской агрессии — Марка Паславского, Александра Клитинского, Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова, Павла Петриченко — и отметил, что все они боролись за независимость своей страны.

Наше государство борется за свое будущее, которое обязательно будет мирным и безопасным для всех наших людей.

Церемония памяти состоялась у памятного креста Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

29 января — День памяти Героев Крут: факты и история

29 января в 107-й День памяти Героев Крут проходит чествование всех защитников Крут и Украины в 1918 году.

Долгое время бой под Крутами был окутан рядом мифов. Наиболее распространенным был миф о том, что армии Муравьева противостояли 300 слабо подготовленных студентов и гимназистов. На самом же деле в бою под Крутами участвовало более 500 воинов и 20 старшин. На вооружении были винтовки, 16 пулеметов, которые поддерживал самодельный бронепоезд — 76-миллиметровая пушка, установленная на железнодорожной платформе.

Большинство воинов-крутянцев были воспитанниками высших военных учебных заведений и имели достаточное обучение, чтобы под командованием опытных старшин участвовать в бою.

Под Крутами погибли, по разным оценкам, 70–100 защитников, в том числе 27 воинов Студенческой четы, попавших в плен и убитых. Со стороны большевиков погибли по меньшей мере 300 воинов. Поделиться

Что редко упоминалось ранее о бое под Крутами, так это его геополитический контекст и значение. Бой украинских воинов против большевистской армии у железнодорожной станции на Черниговщине задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для подписания Брестского мирного договора со странами Четверного Союза. Это означало признание самостоятельной Украинской Народной Республики субъектом международных отношений.

Однако войскам Муравьева удалось завладеть Киевом. Устроенный большевиками террор в городе — еще одна печально известная «визитка», которая стала признаком российского войска, которое спустя более сотни лет снова пришло в Украину и совершает террор в отношении местного населения на захваченных территориях, сообщил Генштаб ВСУ.

Однако не только это повторилось спустя более сотни лет. В начале полномасштабного вторжения России в Украину, в районе Крут, снова повторилось сражение между украинским и российским войсками, которое длилось с 28 февраля по 3 марта 2022 года. По свидетельству жителей Крутянского общества, россияне потеряли в том противостоянии около 200 военных.