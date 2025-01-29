День памяти Героев Крут. Каким было судьбоносное сражение за свободу Украины

29 января в Украине чтят память Героев Крут, которые в 1918 году смогли отразить стремительное наступление большевиков на Киев, пожертвовав собственной жизнью.

Украинские юноши против большевистских войск

Бой у железнодорожной станции Круты, в 130 километрах северо-восточнее Киева, вошел в историю как "Бой за будущее".

Он продлился четыре дня и фактически смог изменить ход истории Украины.

Несколько сотен юных украинских воинов смогли остановить силы врага, которых было в десять раз больше — в бою были уничтожены сотни российских большевиков.

Именно героическое самопожертвование украинцев под Крутами дало время нашим дипломатам на переговорах в Бресте добиться признания независимости УНР и получить иностранную военную помощь в отражении российско-большевистской агрессии.

Что важно понимать, останавливать силы Красной гвардии бросилась наименее подготовленное звено нового украинского войска — речь идет о нескольких сотнях киевских юнкеров, а также студентов и гимназистов.

Самая известная схема боя под Крутами, которую изобразил сотник Сергей Горячко (Фото — Wikimedia)

Как бой под Крутами вспоминают его участники

Один из украинских воинов Никифор Авраменко, которому повезло выжить, рассказал, что его куринь отступил после боя и уехал под прикрытием "бронепоезда".

Потери их личного состава составили около 30 погибших и еще до 60 раненых.

Тем не менее, как отмечает Никифор, потери российских большевиков были в разы больше, поскольку именно враг проводил наступление.

Еще один герой Левко Лукасевич вспоминает, что к концу боя у курсантов оставалось всего по несколько пуль.

Это было очень тяжелое отступление. Мы, воины, поняли, что частично окружены. Патронов становилось все меньше. Штык, как единственное последнее оружие, и уныло отступали под пулями наступающего со всех сторон врага, — рассказывает украинский воин. Поделиться