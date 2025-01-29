День памяти Героев Крут. Каким было судьбоносное сражение за свободу Украины

29 января в Украине чтят память Героев Крут, которые в 1918 году смогли отразить стремительное наступление большевиков на Киев, пожертвовав собственной жизнью.
Главные тезисы
- Бой под Крутами – символ героизма и патриотизма украинского народа.
- Украинские юноши отстояли свободу и государственность, хотя силы врага преобладали в десять раз.
- Системная героизация Боя под Крутами началась в эпоху Украинского Государства гетьмана Павла Скоропадского.
Украинские юноши против большевистских войск
Бой у железнодорожной станции Круты, в 130 километрах северо-восточнее Киева, вошел в историю как "Бой за будущее".
Он продлился четыре дня и фактически смог изменить ход истории Украины.
Несколько сотен юных украинских воинов смогли остановить силы врага, которых было в десять раз больше — в бою были уничтожены сотни российских большевиков.
Именно героическое самопожертвование украинцев под Крутами дало время нашим дипломатам на переговорах в Бресте добиться признания независимости УНР и получить иностранную военную помощь в отражении российско-большевистской агрессии.
Что важно понимать, останавливать силы Красной гвардии бросилась наименее подготовленное звено нового украинского войска — речь идет о нескольких сотнях киевских юнкеров, а также студентов и гимназистов.
Как бой под Крутами вспоминают его участники
Один из украинских воинов Никифор Авраменко, которому повезло выжить, рассказал, что его куринь отступил после боя и уехал под прикрытием "бронепоезда".
Потери их личного состава составили около 30 погибших и еще до 60 раненых.
Тем не менее, как отмечает Никифор, потери российских большевиков были в разы больше, поскольку именно враг проводил наступление.
Еще один герой Левко Лукасевич вспоминает, что к концу боя у курсантов оставалось всего по несколько пуль.
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