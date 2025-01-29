Он боится. Зеленский отреагировал на новое заявление Путина

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, действия и заявления российского диктатора Владимира Путина нацелены на затягивание войны и избегание реальных мирных переговоров.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что российская агрессия началась 11 лет назад и теперь стала полномасштабной.
- По словам президента Украины, есть шанс достичь реального мира, однако Путин его игнорирует.
Зеленский раскрыл смысл новых заявлений Путина
Глава государства обращает внимание на то, что 11 лет назад страна-агрессор РФ начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м она сделала полномасштабной.
Как отметил Владимир Зеленский, сейчас появился шанс достичь реального мира, однако именно российский диктатор Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение.
На этом фоне украинский лидер призвал мировых лидеров учесть ошибки прошлого и объединить усилия для принуждения России к миру.
Путин хочет "выделить людей" для переговоров с Зеленским
По словам нелегитимного президента РФ, он якобы готов к переговорам с Украиной для завершения войны и может "выделить людей", которые будут вести эти переговоры.
Путин начал утверждать, что "проводить переговоры можно с кем угодно".
Кроме того, российский диктатор начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский вроде бы из-за своей "нелегитимности" не может ничего подписывать.
По словам Путина, вопрос заключается в окончательном подписании документов.
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