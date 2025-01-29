Він боїться. Зеленський відреагував на нову заяву Путіна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, дії та заяви російського диктатора Володимира Путіна націлені на затягування війни та уникнення реальних мирних перемовин.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що російська агресія почалася 11 років тому і тепер є повномасштабною.
- За словами президента України, наразі є шанс досягти реального миру, однак Путін його ігнорує.
Зеленський розкрив сенс нових заяв Путіна
Глава держави звертає увагу на те, що 11 років тому країна-агресорка РФ розпочала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.
Як зазначив Володимир Зеленський, наразі з'явився шанс досягти реального миру, однак саме російський диктатор Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення.
На цьому тлі український лідер закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру.
Путін хоче "виділити людей" для переговорів із Зеленським
За словами нелегітимного президента РФ, він нібито готовий до переговорів з Україною щодо завершення війни і може "виділити людей", які будуть ці переговори вести.
Путін почав стверджувати, що "проводити перемовини можна з ким завгодно”.
Окрім того, російський диктатор почав цинічно брехати, що український лідер Володимир Зеленський начебто через свою “нелегітимність” не може нічого підписувати.
За словами Путіна, питання полягає в остаточному підписанні документів.
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