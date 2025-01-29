Він боїться. Зеленський відреагував на нову заяву Путіна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, дії та заяви російського диктатора Володимира Путіна націлені на затягування війни та уникнення реальних мирних перемовин.

Зеленський розкрив сенс нових заяв Путіна

Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що 11 років тому країна-агресорка РФ розпочала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.

Як зазначив Володимир Зеленський, наразі з'явився шанс досягти реального миру, однак саме російський диктатор Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення.

На цьому тлі український лідер закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру.

Путін хоче "виділити людей" для переговорів із Зеленським

За словами нелегітимного президента РФ, він нібито готовий до переговорів з Україною щодо завершення війни і може "виділити людей", які будуть ці переговори вести.

Путін почав стверджувати, що "проводити перемовини можна з ким завгодно”.

Окрім того, російський диктатор почав цинічно брехати, що український лідер Володимир Зеленський начебто через свою “нелегітимність” не може нічого підписувати.

Але якщо він (Зеленський — ред.) хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Володимир Путін Російський диктатор

За словами Путіна, питання полягає в остаточному підписанні документів.