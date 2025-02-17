Стармер оголосив про готовність розмістити війська Британії в Україні — для чого саме
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Стармер оголосив про готовність розмістити війська Британії в Україні — для чого саме

Стармер
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Джерело:  The Telegraph

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що він готовий і бажає розмістити війська країни в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди з Росією.

Головні тези:

  • Стармер висловив готовність розміщення військ Британії в Україні для забезпечення виконання мирних угод з Росією.
  • Розміщення британських миротворців в Україні може стати гарантією безпеки для країни в разі потенційної загрози.
  • Стармер підкреслив відповідальність та обережність у прийнятті такого рішення через можливу небезпеку для військовослужбовців Сполученого Королівства.

Британія готова розмістити миротворців в Україні — Стармер

Британський прем'єр зазначив, що ухвалив таке рішення не легковажно, позаяк може йтися про потенційну "небезпеку" для військовослужбовців Сполученого Королівства.

За його словами, це, зокрема, означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців і жінок.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Британії

Британське видання зазначає, що це "перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні".

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