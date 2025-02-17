Стармер оголосив про готовність розмістити війська Британії в Україні — для чого саме

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що він готовий і бажає розмістити війська країни в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди з Росією.

Британія готова розмістити миротворців в Україні — Стармер

Британський прем'єр зазначив, що ухвалив таке рішення не легковажно, позаяк може йтися про потенційну "небезпеку" для військовослужбовців Сполученого Королівства.

За його словами, це, зокрема, означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців і жінок. Кір Стармер Прем'єр-міністр Британії

Британське видання зазначає, що це "перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні".