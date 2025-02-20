Как Украине выжить на фоне разрушенного Трампом мирового порядка — мнение аналитика

Старому мировому порядку, основанному на правилах, договоренностях и ценностях, пришел конец с приходом к власти Дональда Трампа. Какие шаги может сделать Украина, чтобы удержаться на плаву в этой ситуации, анализирует украинский футуролог, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Новый мир без порядка: как Украине выжить без помощи США

В какой-то момент развитые страны (прежде всего Китай) стали догонять развитые, и самая мощная развитая страна, США, решила, что пора перейти от охраны старого порядка к его разрушению. Именно поэтому американский народ избрал Трампа, ставшего выразителем этой идеи, считает Пекарь.

В этом "новом мире без порядка" США не будут защищать своих европейских или азиатских союзников. В этом мире сейчас нет союзов и союзников, нет взаимных обязательств, а ветхие договоры могут быть пересмотрены в одностороннем порядке. Есть только большие сильные страны, которые берут то, что им хочется, и маленькие слабые, становящиеся жертвами такой политики. По крайней мере, так видит свет новая американская администрация. Они не изоляционисты — они экспансионисты, и нас не должны удивлять теперь требования Гренландии, Канады или Панамы. Валерий Пекарь Футуролог

Нынешняя американская администрация состоит из America First и техноолигархов (было бы правильнее назвать их технофашистами). America First мечтает разрушить мировой порядок, но усилить американское государство, чтобы Америка доминировала над миром. Техноолигархи мечтают разрушить мировой порядок, включая американское государство, чтобы над миром доминировали их технокорпорации, отмечает Пекарь.

Новая Америка не хочет быть глобальным полицейским и следить за порядком в мире. Она не будет защищать демократию, не будет распространять образование, не будет развивать институты и т.д. — ей от вас нужны только ваши активы (ранее так поступал только Китай). Поделиться

Поэтому контракт с безопасностью с Европой, “Pax Americana”, завершился. Европа как центр силы невыгодна Америке: теперь это не союзник (потому что союзников нет). И здесь цели Америки совпадают с целями России и Китая: разъединить Европу с Америкой, разбить Европейский Союз и иметь Европу слабой, говорит футуролог.

Америка видит Китай своим величайшим противником. И здесь мы имеем то, что я называю самой большой геополитической ошибкой XXI века: веру американцев в возможность оторвать Россию от Китая и развернуть ее в противоположную сторону против Китая. На наш взгляд, это сделать невозможно. В такой ситуации главным опасением американской администрации является крушение российского режима. Надо не допустить этого любой ценой. Так что настал момент, когда вместо поддержки Украины против России Америка начнет поддерживать Россию против Украины.

Пекарь считает, что Трамп вывел Россию из международной изоляции, представил ее мощной страной вместо агрессора, имеющей право на свое место за столом великих государств. Не исключено, что скоро будут сниматься санкции.

Как выжить Украине во время смены мирового порядка: