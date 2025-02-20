Как Украине выжить на фоне разрушенного Трампом мирового порядка — мнение аналитика

Старому мировому порядку, основанному на правилах, договоренностях и ценностях, пришел конец с приходом к власти Дональда Трампа. Какие шаги может сделать Украина, чтобы удержаться на плаву в этой ситуации, анализирует украинский футуролог, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.
Главные тезисы
- Украине необходимо стремиться к укреплению отношений с Европой для компенсации возможной ограниченной поддержки со стороны США.
- Изменение мирового порядка требует поиска новых стратегий и союзников за пределами традиционных рамок США и Евросоюза.
- Украине важно повысить готовность к возможным угрозам и конфликтам, улучшить управление и экономические показатели для обеспечения выживаемости.
Новый мир без порядка: как Украине выжить без помощи США
В какой-то момент развитые страны (прежде всего Китай) стали догонять развитые, и самая мощная развитая страна, США, решила, что пора перейти от охраны старого порядка к его разрушению. Именно поэтому американский народ избрал Трампа, ставшего выразителем этой идеи, считает Пекарь.
Нынешняя американская администрация состоит из America First и техноолигархов (было бы правильнее назвать их технофашистами). America First мечтает разрушить мировой порядок, но усилить американское государство, чтобы Америка доминировала над миром. Техноолигархи мечтают разрушить мировой порядок, включая американское государство, чтобы над миром доминировали их технокорпорации, отмечает Пекарь.
Поэтому контракт с безопасностью с Европой, “Pax Americana”, завершился. Европа как центр силы невыгодна Америке: теперь это не союзник (потому что союзников нет). И здесь цели Америки совпадают с целями России и Китая: разъединить Европу с Америкой, разбить Европейский Союз и иметь Европу слабой, говорит футуролог.
Америка видит Китай своим величайшим противником. И здесь мы имеем то, что я называю самой большой геополитической ошибкой XXI века: веру американцев в возможность оторвать Россию от Китая и развернуть ее в противоположную сторону против Китая. На наш взгляд, это сделать невозможно. В такой ситуации главным опасением американской администрации является крушение российского режима. Надо не допустить этого любой ценой. Так что настал момент, когда вместо поддержки Украины против России Америка начнет поддерживать Россию против Украины.
Пекарь считает, что Трамп вывел Россию из международной изоляции, представил ее мощной страной вместо агрессора, имеющей право на свое место за столом великих государств. Не исключено, что скоро будут сниматься санкции.
Как выжить Украине во время смены мирового порядка:
Поддержки для Украины больше не будет, поэтому нужно прекратить думать, что мы можем как-то "продать" себя новой американской администрации. Мы для нее досадная преграда в реализации их планов. Нам нечего им предложить.
Пора понять, что основной наш союзник — Европа. Я писал об этом еще несколько месяцев назад. Украина нужна Европе как щит. У нас самая большая армия на континенте. Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и нравственной поддержки. Мы обречены быть вместе. Не исключено, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит существование. Но в то же время такое потенциальное поражение сможет дать толчок для формирования нового союза — безопасного, а не экономического. В этом союзе Украина будет играть важную роль, потому что без нас он невозможен.
Следует искать союзников за пределами США и Евросоюза, и здесь следует упомянуть прежде всего Турцию. Те, кто смотрит на мир детским взглядом, относят к нашим врагам всех, кто не подписал наши документы, не высказался достаточно однозначно, когда-то делал в свою пользу такое, что нам не нравилось. Но так можно оказаться в мире, где все вокруг считаются врагами. Мир крутится не вокруг Украины, каждая страна заботится, прежде всего, о себе. А нам нужно заботиться прежде всего о себе и искать союзников по этому делу.
Украинцам нужно понять, что у нас есть кризис, который грозит потерей государственности и жизни многим из нас. Политическим элитам нужно немедленно прекратить политические распри и преследования, несуразные решения и кабинетное управление, а также подготовку к выборам (которых не будет, если мы не выживем).
Занимать субъектную позицию. Украина не согласится ни на какие условия, которые не обеспечивают стране и гражданам выживания. Мы не должны быть жертвой. На словесные атаки не обижаться и не реагировать, а выражать холодно и по-взрослому свои интересы и свою позицию.
Улучшить управление в Вооруженных силах и в тылу, экономике, ВПК, энергетике и других сферах становится вопросом выживания.
Каждый гражданин Украины должен осознать масштаб проблемы и невозможность укрыться от нее. Либо ты в ВСУ, либо для ВСУ. Приобщаться к победе либо службой, либо своими деньгами и волонтерством.
Навести порядок в своей голове и держать ее холодной, не вестись на русскую пропаганду, не распространять ее. Если не можешь работать на победу, хотя бы не работай на поражение. Уровень информационных атак в ближайшее время вырастет в разы.
Помогать тем, кому труднее. Поддерживать друг друга. Мы сетевое общество свободных людей, и это залог нашей стойкости.
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