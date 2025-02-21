Я шокований. Мерц відповів на заяви Трампа про Україну

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц не приховує, що нещодавні скандальні і брехливі заяви президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України його дійсно шокували.
Головні тези:
- Політики з різних країн дедалі частіше висловлюють підтримку України після скандалу, який влаштував Трамп і його команда.
- Мерц закликає європейських лідерів діяти швидко та рішуче, щоб врятувати Україну.
Дедалі більше політиків стають на бік України
Німецький політик звертає увагу на те, скандальні слова Дональда Трампа — це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".
На переконання Мерца, на тлі останніх подій вкрай важливо, що лідери Європи змогли домовитися про спільну стратегію вирішення цього питання.
Він також попередив, що це потрібно робити "дуже і дуже швидко".
Німецький політик вкотре нагадав про те, що просити і благати про місце за столом переговорів — хибний підхід.
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