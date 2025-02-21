Я шокований. Мерц відповів на заяви Трампа про Україну

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц не приховує, що нещодавні скандальні і брехливі заяви президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України його дійсно шокували.

Дедалі більше політиків стають на бік України

Німецький політик звертає увагу на те, скандальні слова Дональда Трампа — це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".

Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його. Фрідріх Мерц Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС

На переконання Мерца, на тлі останніх подій вкрай важливо, що лідери Європи змогли домовитися про спільну стратегію вирішення цього питання.

Він також попередив, що це потрібно робити "дуже і дуже швидко".

Німецький політик вкотре нагадав про те, що просити і благати про місце за столом переговорів — хибний підхід.