Я шокований. Мерц відповів на заяви Трампа про Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Я шокований. Мерц відповів на заяви Трампа про Україну

Мерц
Джерело:  Tagesschau

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц не приховує, що нещодавні скандальні і брехливі заяви президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України його дійсно шокували.

Головні тези:

  • Політики з різних країн дедалі частіше висловлюють підтримку України після скандалу, який влаштував Трамп і його команда.
  • Мерц закликає європейських лідерів діяти швидко та рішуче, щоб врятувати Україну.

Дедалі більше політиків стають на бік України

Німецький політик звертає увагу на те, скандальні слова Дональда Трампа — це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".

Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС

На переконання Мерца, на тлі останніх подій вкрай важливо, що лідери Європи змогли домовитися про спільну стратегію вирішення цього питання.

Він також попередив, що це потрібно робити "дуже і дуже швидко".

Німецький політик вкотре нагадав про те, що просити і благати про місце за столом переговорів — хибний підхід.

Тепер ми повинні створити свою власну вагу, — наголосив Мерц.

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