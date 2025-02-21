Американське видання New York Post із посиланням на інсайдерів, близьких до президента США Дональда Трампа, повідомило, що українському лідеру Володимиру Зеленському, мовляв, краще негайно виїхати з Києва до Франції. Анонімні джерела цинічно стверджують, що так буде краще не лише для світу, а й для самого Зеленського.

Напруга між Білим домом та Банковою зростає

Попри те, що відносини між командами Трампа та Зеленського ніколи не були ідеальними, останнім події та гучні заяві Вашингтона стали справді серйозним ударом для них.

Як виявилося, найбільше президента США обурило те, що український лідер не захотів підписувати угоду про надра, яка фактично загнала б Україну в економічне рабство.

На цьому тлі Дональд Трамп та члени його команди виступили з багатьма брехливими заявами про Володимира Зеленського та Україну.

Наразі у Білому домі вдаються навіть до залякувань, адже так звані інсайдери закликають українського лідер терміново покинути свою країну та виїхати до Франції.

Блогер-аналітик Ігаль Левін припускає, що у такий спосіб команда Трампа намагається натякнути Зеленському, що його можуть ліквідувати, якщо він не буде виконувати вимоги США.