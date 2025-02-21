Введення миротворців в Україну. Макрон розкрив свій план

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, рішення щодо введення миротворчих сил в Україну він не буде ухвалювати в екстреному порядку. Глава республіки наголосив, що планує розглянути його одразу після встановлення миру.

Макрон не відмовився від своєї ідеї щодо України

Як зазначив президент Франції, він не збирається відправляти своїх солдатів в Україну "завтра".

Макрон дав зрозуміти, що це можливо лише після досягнення миру, щоб "убезпечити" його.

Ні, я не ухвалив рішення завтра відправити війська в Україну. Ми розглядаємо можливість введення військ, щоб гарантувати мир після того, як він буде досягнутий шляхом переговорів. Еммануель Макрон Президент Франції

Глава республіки не приховує, що наразі члени Євросоюзу ведуть дискусію про потенційне введення своїх військ в Україну, щоб запобігти новому нападу РФ у майбутньому.

До слова, на цьому тлі журналісти повідомили, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Ба більше, британський лідер Кір Стармер готується незабаром обговорити з президентом США Дональдом Трампом сценарій введення європейських військ в Україну для стримування Росії.