Введение миротворцев в Украину. Макрон раскрыл свой план

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, решение о введении миротворческих сил в Украину он не будет принимать в экстренном порядке. Глава республики подчеркнул, что планирует рассмотреть его сразу после установления мира.
Главные тезисы
- Члены Евросоюза обсуждают сценарий отправки своих войск в Украину для сдерживания России.
- Кир Стармер планирует обсудить с Дональдом Трампом эту идею и ее будущую реализацию.
Макрон не отказался от своей идеи касательно Украины
Как отметил президент Франции, он не намерен отправлять своих солдат в Украину "завтра".
Макрон дал понять, что это возможно только после достижения мира, чтобы "обезопасить" его.
Глава республики не скрывает, что в настоящее время члены Евросоюза ведут дискуссию о потенциальном введении своих войск в Украину, чтобы предотвратить новое нападение РФ в будущем.
Кстати, на этом фоне журналисты сообщили, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.
Более того, британский лидер Кир Стармер готовится вскоре обсудить с президентом США Дональдом Трампом сценарий введения европейских войск в Украину для сдерживания России.
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