Введение миротворцев в Украину. Макрон раскрыл свой план
Категория
Украина
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. Макрон раскрыл свой план

Макрон
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Источник:  Le Figaro

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, решение о введении миротворческих сил в Украину он не будет принимать в экстренном порядке. Глава республики подчеркнул, что планирует рассмотреть его сразу после установления мира.

Главные тезисы

  • Члены Евросоюза обсуждают сценарий отправки своих войск в Украину для сдерживания России.
  • Кир Стармер планирует обсудить с Дональдом Трампом эту идею и ее будущую реализацию.

Макрон не отказался от своей идеи касательно Украины

Как отметил президент Франции, он не намерен отправлять своих солдат в Украину "завтра".

Макрон дал понять, что это возможно только после достижения мира, чтобы "обезопасить" его.

Нет, я не принял решение завтра отправить войска в Украину. Мы рассматриваем возможность введения войск, чтобы гарантировать мир после того, как он будет достигнут путем переговоров.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Глава республики не скрывает, что в настоящее время члены Евросоюза ведут дискуссию о потенциальном введении своих войск в Украину, чтобы предотвратить новое нападение РФ в будущем.

Кстати, на этом фоне журналисты сообщили, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Более того, британский лидер Кир Стармер готовится вскоре обсудить с президентом США Дональдом Трампом сценарий введения европейских войск в Украину для сдерживания России.

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