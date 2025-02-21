Введение миротворцев в Украину. Макрон раскрыл свой план

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, решение о введении миротворческих сил в Украину он не будет принимать в экстренном порядке. Глава республики подчеркнул, что планирует рассмотреть его сразу после установления мира.

Макрон не отказался от своей идеи касательно Украины

Как отметил президент Франции, он не намерен отправлять своих солдат в Украину "завтра".

Макрон дал понять, что это возможно только после достижения мира, чтобы "обезопасить" его.

Нет, я не принял решение завтра отправить войска в Украину. Мы рассматриваем возможность введения войск, чтобы гарантировать мир после того, как он будет достигнут путем переговоров. Эммануэль Макрон Президент Франции

Глава республики не скрывает, что в настоящее время члены Евросоюза ведут дискуссию о потенциальном введении своих войск в Украину, чтобы предотвратить новое нападение РФ в будущем.

Кстати, на этом фоне журналисты сообщили, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Более того, британский лидер Кир Стармер готовится вскоре обсудить с президентом США Дональдом Трампом сценарий введения европейских войск в Украину для сдерживания России.