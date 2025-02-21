Россия хочет объявить о "победе" над Украиной и НАТО 24 февраля

В третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессорка Россия намерена заявить о своей "победе" даже несмотря на то, что война до сих пор продолжается, а диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Главные тезисы
- Кремль пытается распространять лживые нарративы, чтобы дискредитировать Украину и подорвать доверие к ней.
- Еще одна цель Путина - посеять раздор среди украинцев.
ГУР предупреждает о новых провокациях России
Согласно данным украинских разведчиков, в России планируют объявить о якобы "победе" в войне против Украины на фоне "круглой даты" — 24 февраля 2025 года — третьей годовщины с начала полномасштабной войны.
Что важно понимать, Кремль постоянно врал, что Россия в Украине воюет именно с Альянсом, ведь стеснялся того факта, что не может победить гораздо меньшую страну.
Команда диктатора Владимира Путина также делает все возможное, чтобы посеять раздор среди украинцев, дестабилизировать ситуацию в стране и дискредитировать Украину в глазах ее союзников.
На этом фоне ГУР предупреждает, что российские пропагандисты будут активнее продвигать такие лживые нарративы, как:
"Запад предал Украину",
"Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон",
"США и Россия обо всем договорились за спиной Украины",
"Украинские власти — нелегитимны",
"Украинская армия проигрывает на фронте",
"Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".
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