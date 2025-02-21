Россия хочет объявить о "победе" над Украиной и НАТО 24 февраля

В третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессорка Россия намерена заявить о своей "победе" даже несмотря на то, что война до сих пор продолжается, а диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

ГУР предупреждает о новых провокациях России

Согласно данным украинских разведчиков, в России планируют объявить о якобы "победе" в войне против Украины на фоне "круглой даты" — 24 февраля 2025 года — третьей годовщины с начала полномасштабной войны.

Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", — заявляют в ГУР. Поделиться

Что важно понимать, Кремль постоянно врал, что Россия в Украине воюет именно с Альянсом, ведь стеснялся того факта, что не может победить гораздо меньшую страну.

Команда диктатора Владимира Путина также делает все возможное, чтобы посеять раздор среди украинцев, дестабилизировать ситуацию в стране и дискредитировать Украину в глазах ее союзников.

На этом фоне ГУР предупреждает, что российские пропагандисты будут активнее продвигать такие лживые нарративы, как: