Росія хоче оголосити про "перемогу" над Україною і НАТО 24 лютого
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія хоче оголосити про "перемогу" над Україною і НАТО 24 лютого

ГУР
Путін

У треті роковини повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресорка Росія має намір заявити про свою “перемогу” навіть попри те, що війна досі триває, а диктатор Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Головні тези:

  • Кремль намагається поширювати брехливі наративи, щоб дискредитувати Україну та підірвати довіру до неї.
  • Ще одна ціль Путіна - посіяти розбрат серед українців.

ГУР попереджає про нові провокації Росії

Згідно з даними українських розвідників, у Росії планують оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" — 24 лютого 2025 року — третіх роковин з початку повномасштабної війни.

Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО, — заявляють у ГУР.

Що важливо розуміти, Кремль постійно брехав, що Росія в Україні воює саме з Альянсом, адже соромився того факту, що не може здолати набагато меншу за себе країну.

Команда диктатора Володимира Путіна також робить все можливе, щоб посіяти зневіру серед українців, дестабілізувати ситуацію в країні та дискредитувати Україну в очах її союзників.

На цьому тлі ГУР попереджає, що російські пропагандисти дедалі активніше будуть просувати такі брехливі наративи, як:

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