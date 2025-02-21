Зустріч Трампа та Путіна. США назвали головну умову
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Зустріч Трампа та Путіна. США назвали головну умову

Держдеп США
Путін і Трамп

Як заявив шеф американської дипломатії Марко Рубіо, Білий дім бачить сенс у проведенні перемовин між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним лише тоді, коли можна буде добитися конкретного прогресу у питанні завершення війни.

Головні тези:

  • Зустріч президентів США та РФ не відбудеться без попередньої домовленості про її результат.
  • Білий дім і Кремль раніше натякали на проведення перемовин до кінця лютого.

США хочуть переговорів з Путіним задля конкретного результату

За словами Рубіо, питання безпосередніх перемовин Трампа і Путіна було у центрі уваги на зустрічі в Ер-Ріяді, однак точної дати досі немає.

Американський дипломат також дав зрозуміти, що зустрічі президентів США та РФ "не відбудеться, поки ми не дізнаємося, про що буде зустріч".

Я не знаю, коли це станеться. Але зустріч між президентом Путіним і президентом Трампом має бути зустріччю про щось. Ми маємо знати, про що ця зустріч, що на ній буде досягнуто.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Він також наголосив, що зазвичай такі зустрічі не проводять доти, доки попередньо немає домовленості про певний результат чи прогрес.

Саме тому те, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежить від того, чи зможемо ми домогтися прогресу в припиненні війни РФ проти України.

Що важливо розуміти, раніше у Білому домі та Кремлі натякали, що перемовини Трампа та Путіна пройдуть до кінця лютого.

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