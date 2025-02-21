"Це для бюрократії". Мілей подарував Маску бензопилу — відео

Президент Аргентини Хав'єр Мілей провів зустріч з американським мільярдером та радником президента США Ілоном Маском, під час якої подарував йому бензопилу. Де-факто цей подарунок є символом радикальних економічних реформ, до яких вдається сам Мілей.
Головні тези:
- Ілон Маск дав зрозуміти, що на своїй посаді планує боротися з “бюрократією” у США.
- Американський мільярдер показав бензопилу під час свого виступу на форумі CPAC.
Маск натякнув на скорочення уряду США
Нова епатажна вистава у виконанні поплічника американського президента відбулася на Конференції консервативної політичної дії у Вашингтоні.
Що важливо розуміти, зустріч з Ілоном Маском не була вказана в офіційному графіку президента Аргентини.
У відео, яке Мілей опублікував у соцмережі X, можна побачити, як політик тепло вітається з мільярдером. Після цього він вручає Маску бензопилу.
Що цікаво, Ілон Маск показав бензопилу під час свого виступу на форумі CPAC.
У цей момент лідер Аргентини знову вийшов на сцену з бензопилою, передав її Маску, і вони потиснули руки.
За словами радника Трампа, це “бензопила для бюрократії.” Таким чином мільярдер натякнув на скорочення уряду США.
Згодом стало відомо, що це копія бензопили, яка знаходиться в кабінеті Мілея.
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