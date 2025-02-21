"Це для бюрократії". Мілей подарував Маску бензопилу — відео

Президент Аргентини Хав'єр Мілей провів зустріч з американським мільярдером та радником президента США Ілоном Маском, під час якої подарував йому бензопилу. Де-факто цей подарунок є символом радикальних економічних реформ, до яких вдається сам Мілей.

Маск натякнув на скорочення уряду США

Нова епатажна вистава у виконанні поплічника американського президента відбулася на Конференції консервативної політичної дії у Вашингтоні.

Що важливо розуміти, зустріч з Ілоном Маском не була вказана в офіційному графіку президента Аргентини.

У відео, яке Мілей опублікував у соцмережі X, можна побачити, як політик тепло вітається з мільярдером. Після цього він вручає Маску бензопилу.

Прибула бензопила до DOGE…!!! Хай живе свобода, чорт забирай, — написав Мілей у соцмережі X. Поширити

Llegó la motosierra a DOGE...!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/jr7vwwGFKU — Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025

Що цікаво, Ілон Маск показав бензопилу під час свого виступу на форумі CPAC.

Мілей має для мене подарунок, — сказав він перед аудиторією, яка зустріла його стоячи. Поширити

У цей момент лідер Аргентини знову вийшов на сцену з бензопилою, передав її Маску, і вони потиснули руки.

За словами радника Трампа, це “бензопила для бюрократії.” Таким чином мільярдер натякнув на скорочення уряду США.

Згодом стало відомо, що це копія бензопили, яка знаходиться в кабінеті Мілея.