"Це для бюрократії". Мілей подарував Маску бензопилу — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

"Це для бюрократії". Мілей подарував Маску бензопилу — відео

Маск Мілей
Джерело:  Reuters

Президент Аргентини Хав'єр Мілей провів зустріч з американським мільярдером та радником президента США Ілоном Маском, під час якої подарував йому бензопилу. Де-факто цей подарунок є символом радикальних економічних реформ, до яких вдається сам Мілей.

Головні тези:

  • Ілон Маск дав зрозуміти, що на своїй посаді планує боротися з “бюрократією” у США.
  • Американський мільярдер показав бензопилу під час свого виступу на форумі CPAC.

Маск натякнув на скорочення уряду США

Нова епатажна вистава у виконанні поплічника американського президента відбулася на Конференції консервативної політичної дії у Вашингтоні.

Що важливо розуміти, зустріч з Ілоном Маском не була вказана в офіційному графіку президента Аргентини.

У відео, яке Мілей опублікував у соцмережі X, можна побачити, як політик тепло вітається з мільярдером. Після цього він вручає Маску бензопилу.

Прибула бензопила до DOGE…!!! Хай живе свобода, чорт забирай, — написав Мілей у соцмережі X.

Що цікаво, Ілон Маск показав бензопилу під час свого виступу на форумі CPAC.

Мілей має для мене подарунок, — сказав він перед аудиторією, яка зустріла його стоячи.

У цей момент лідер Аргентини знову вийшов на сцену з бензопилою, передав її Маску, і вони потиснули руки.

За словами радника Трампа, це “бензопила для бюрократії.” Таким чином мільярдер натякнув на скорочення уряду США.

Згодом стало відомо, що це копія бензопили, яка знаходиться в кабінеті Мілея.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Time зобразив Маска на обкладинці у кріслі президента США
Маск
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Війна за OpenAI. Маск обізвав Альтмана "шахраєм"
Альтман
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск заявив про запуск "найрозумнішого ШІ на Землі"
Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?