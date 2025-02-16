Ілон Маск заявив про запуск "найрозумнішого ШІ на Землі"

Компанія американського мільярдера Ілона Маска, яка має назву xAI, активно готується до запуску нової ери в галузі штучного інтелекту. Про це повідомив сам бізнесмен у своїх соціальних мережах.
Головні тези:
- Новий чат-бот Grok 3, розроблений Маском, позиціонується як здатний мислити краще, ніж будь-які існуючі моделі.
- Він навчений на синтетичних даних та здатен аналізувати й уникати помилок.
Маск готує прорив у галузі ШІ
За словами мільярдера, уже 17 лютого світ побачить чат-бот Grok 3. Ілон Маск стверджує, що він "здатний мислити краще, ніж усі наявні моделі".
Окрім того, Ілон Маск наголосив, що чат-бот демонструє "лякаючу кмітливість", пропонуючи рішення, які неочевидні навіть для команди розробників.
Що важливо розуміти, ця модель навчена на синтетичних даних і має здатність аналізувати можливі помилки, передбачати їх і запобігати.
Ще у грудні минулого року соцмережа X (екс-Twitter) відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok 2 для всіх користувачів.
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