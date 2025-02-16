Ілон Маск заявив про запуск "найрозумнішого ШІ на Землі"

Компанія американського мільярдера Ілона Маска, яка має назву xAI, активно готується до запуску нової ери в галузі штучного інтелекту. Про це повідомив сам бізнесмен у своїх соціальних мережах.

Маск готує прорив у галузі ШІ

За словами мільярдера, уже 17 лютого світ побачить чат-бот Grok 3. Ілон Маск стверджує, що він "здатний мислити краще, ніж усі наявні моделі".

Grok 3 вийде з живою демонстрацією в понеділок увечері о 20:00 за тихоокеанським часом (6:00 за Києвом, 18 лютого — прим). Найрозумніший штучний інтелект на Землі, — йдеться в офіційному повідомленні бізнесмена в його особистому Х-акаунті. Поширити

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Окрім того, Ілон Маск наголосив, що чат-бот демонструє "лякаючу кмітливість", пропонуючи рішення, які неочевидні навіть для команди розробників.

Що важливо розуміти, ця модель навчена на синтетичних даних і має здатність аналізувати можливі помилки, передбачати їх і запобігати.

Ще у грудні минулого року соцмережа X (екс-Twitter) відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok 2 для всіх користувачів.