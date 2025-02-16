Илон Маск заявил о запуске "самого умного ИИ на Земле"
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Технологии
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Илон Маск заявил о запуске "самого умного ИИ на Земле"

Маск
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Источник:  online.ua

Компания американского миллиардера Илона Маска, которая называется xAI, активно готовится к запуску новой эры в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил сам бизнесмен в своих социальных сетях.

Главные тезисы

  • Новый чат-бот Grok 3, разработанный Маском, позиционируется как способный мыслить лучше, чем любые существующие модели.
  • Он обучен на синтетических данных и способен анализировать и избегать ошибок.

Маск готовит прорыв в области ИИ

По словам миллиардера, уже 17 февраля мир увидит чат-бот Grok 3. Илон Маск утверждает, что он "способен мыслить лучше, чем все имеющиеся модели".

Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени (6:00 по Киеву, 18 февраля — экз). Самый умный искусственный интеллект на Земле, — сказано в официальном сообщении бизнесмена в его личном Х-аккаунте.

Фото: скриншот

Кроме того, Илон Маск подчеркнул, что чат-бот демонстрирует "пугающую смекалку", предлагая решения, которые неочевидны даже для команды разработчиков.

Что важно понимать, эта модель обучена на синтетических данных и обладает способностью анализировать возможные ошибки, предусматривать их и предотвращать.

Еще в декабре прошлого года соцсеть X (экс-Twitter) открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok 2 для всех пользователей.

Чат-бот выдает ответы на текстовые запросы быстрее ChatGPT, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

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