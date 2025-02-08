"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением
Категория
Технологии
Дата публикации

"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением

Что не так с искусственным интеллектом
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Источник:  УНИАН

Глава компании по производству видеоигр Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что считает термин "искусственный интеллект" оксюмороном, поскольку он не умеет учиться, как человек.

Главные тезисы

  • Игровые компании могут использовать ИИ для повышения эффективности работы, но это не приведет к сокращению рабочих мест в индустрии.
  • Искусственный интеллект не магия, а всего лишь цифровой инструмент, который может увеличить результативность человека.

Что не так с искусственным интеллектом

Нейросети не заменят людей, потому что искусственного интеллекта не существует.

Штраус Зельник

Штраус Зельник

Глава Take-Two Interactive

По словам американского бизнесмена, современные ИИ-инструменты действительно могут повысить эффективность работы, однако они не могут стать причиной сокращения рабочих мест в игровой индустрии.

Фото: unsplash.com

Главная причина заключается в том, что машины на самом деле не умеют учиться.

Зельник также озвучил прогноз, что игровые компании, вполне возможно, прорвутся в авангард использования ИИ, но даже после этого никакой революции не произойдет.

Люди воспринимают искусственный интеллект как определенный вид магии, однако на самом деле это просто цифровые инструменты, которые мы используем уже много лет. У меня нет сомнений, что ИИ поможет делать нашу работу лучше и повысит эффективность, но она не приведет к сокращению рабочих мест.

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