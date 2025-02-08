"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением

Глава компании по производству видеоигр Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что считает термин "искусственный интеллект" оксюмороном, поскольку он не умеет учиться, как человек.
Главные тезисы
- Игровые компании могут использовать ИИ для повышения эффективности работы, но это не приведет к сокращению рабочих мест в индустрии.
- Искусственный интеллект не магия, а всего лишь цифровой инструмент, который может увеличить результативность человека.
Что не так с искусственным интеллектом
По словам американского бизнесмена, современные ИИ-инструменты действительно могут повысить эффективность работы, однако они не могут стать причиной сокращения рабочих мест в игровой индустрии.
Главная причина заключается в том, что машины на самом деле не умеют учиться.
Зельник также озвучил прогноз, что игровые компании, вполне возможно, прорвутся в авангард использования ИИ, но даже после этого никакой революции не произойдет.
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