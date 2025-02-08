"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением

Глава компании по производству видеоигр Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что считает термин "искусственный интеллект" оксюмороном, поскольку он не умеет учиться, как человек.

Что не так с искусственным интеллектом

Нейросети не заменят людей, потому что искусственного интеллекта не существует. Штраус Зельник Глава Take-Two Interactive

По словам американского бизнесмена, современные ИИ-инструменты действительно могут повысить эффективность работы, однако они не могут стать причиной сокращения рабочих мест в игровой индустрии.

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Главная причина заключается в том, что машины на самом деле не умеют учиться.

Зельник также озвучил прогноз, что игровые компании, вполне возможно, прорвутся в авангард использования ИИ, но даже после этого никакой революции не произойдет.