"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою

Очільник компанії з виробництва відеоігор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявив, що вважає термін “штучний інтелект” оксюмороном, оскільки він не вміє навчатися, як людина.
Головні тези:
- Ігрові компанії можуть використовувати ШІ для підвищення ефективності роботи, але це не приведе до скорочення робочих місць в індустрії.
- Штучний інтелект не є магією, а лише цифровим інструментом, який може збільшити результативність людини.
Що не так зі штучним інтелектом
За словами американського бізнесмена, сучасні ШІ-інструменти дійсно можуть підвищити ефективність роботи, проте вони не можу стати причиною скорочення робочих місць в ігровій індустрії.
Головна причина полягає в тому, що машини насправді не вміють навчатися.
Зельник також озвучив прогноз, що ігрові компанії, цілком можливо, прорвуться в авангард використання ШІ, та навіть після цього жодної революції не станеться.
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