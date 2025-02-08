"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою

Очільник компанії з виробництва відеоігор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявив, що вважає термін “штучний інтелект” оксюмороном, оскільки він не вміє навчатися, як людина.

Що не так зі штучним інтелектом

Нейромережі не замінять людей, тому що штучного інтелекту не існує. Штраус Зельник Глава Take-Two Interactive

За словами американського бізнесмена, сучасні ШІ-інструменти дійсно можуть підвищити ефективність роботи, проте вони не можу стати причиною скорочення робочих місць в ігровій індустрії.

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Головна причина полягає в тому, що машини насправді не вміють навчатися.

Зельник також озвучив прогноз, що ігрові компанії, цілком можливо, прорвуться в авангард використання ШІ, та навіть після цього жодної революції не станеться.