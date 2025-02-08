"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою
Категорія
Технології
Дата публікації

"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою

Що не так зі штучним інтелектом
Джерело:  УНІАН

Очільник компанії з виробництва відеоігор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявив, що вважає термін “штучний інтелект” оксюмороном, оскільки він не вміє навчатися, як людина.

Головні тези:

  • Ігрові компанії можуть використовувати ШІ для підвищення ефективності роботи, але це не приведе до скорочення робочих місць в індустрії.
  • Штучний інтелект не є магією, а лише цифровим інструментом, який може збільшити результативність людини.

Що не так зі штучним інтелектом

Нейромережі не замінять людей, тому що штучного інтелекту не існує.

Штраус Зельник

Штраус Зельник

Глава Take-Two Interactive

За словами американського бізнесмена, сучасні ШІ-інструменти дійсно можуть підвищити ефективність роботи, проте вони не можу стати причиною скорочення робочих місць в ігровій індустрії.

Фото: unsplash.com

Головна причина полягає в тому, що машини насправді не вміють навчатися.

Зельник також озвучив прогноз, що ігрові компанії, цілком можливо, прорвуться в авангард використання ШІ, та навіть після цього жодної революції не станеться.

Люди сприймають штучний інтелект як певний вид магії, однак насправді це просто цифрові інструменти, які ми використовуємо вже багато років. У мене немає сумнівів, що ШІ допоможе робити нашу роботу кращою і підвищить ефективність, але він не призведе до скорочення робочих місць.

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