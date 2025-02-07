Time зобразив Маска на обкладинці у кріслі президента США

TIME опублікував нову обкладинку свого журналу. На ній зображений Ілон Маск у кріслі президента США.

Маск потрапив на обкладинку Time у президентському кріслі

У виданні зазначили, що «жодна приватна особа не володіла такою владою над апаратом уряду США».

Наразі мільйони державних службовців опинилися у владі Маска. Одна з них описала, як її команда в Департаменті внутрішньої безпеки зайняла «захисну позицію», коли вони чекали візиту DOGE. Щоб дізнатися про їхню долю, додала вона, її колеги звернулися до книги під назвою «Обмеження персонажів», в якій розповідається про те, як Маск захопив Twitter два роки тому та звільнив 80% його персоналу, часто з хаотичними та тривалими результатами.

Подібність до його нападу на бюрократію була неймовірною. 28 січня мільйони державних службовців у всьому уряді отримали електронний лист із пропозицією восьмимісячної зарплати в обмін на відставку.

Маск запропонував приблизно таку ж угоду співробітникам Twitter двома роками раніше. Він навіть використав ту саму тему: «Розвилка дороги». Поширити

На Капітолійському пагорбі напад Маска на бюрократію спровокував битву з демократами, яка може визначити майбутнє уряду та баланс сил у ньому.

У нас немає четвертої гілки влади під назвою Ілон Маск, — заявив демократ Меріленда Джеймі Раскін перед натовпом біля USAID у другій половині дня 3 лютого, тоді як люди з DOGE намагалися нав’язати свої вимоги всередині.

Нова обкладинка Time

Незабаром Маск написав, що він любить Трампа «настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка».