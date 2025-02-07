Time зобразив Маска на обкладинці у кріслі президента США

TIME опублікував нову обкладинку свого журналу. На ній зображений Ілон Маск у кріслі президента США.
Головні тези:
- На обкладинці TIME Ілон Маск зображений у президентському кріслі, що викликає обговорення його впливу на американську владу.
- Стаття розповідає про те, як мільйони державних службовців опинилися у владі Маска та про його конфлікт з демократами.
- Ілон Маск використовує різні стратегії для впливу на владу, включаючи пропозицію восьмимісячної зарплати в обмін на відставку.
- Маск також відомий своїми діями у Twitter, включаючи захоплення соцмережі та звільнення працівників з хаотичними наслідками.
- Обкладинка Time з Маском у президентському кріслі відображає його владу та вплив на американську політичну ситуацію.
Маск потрапив на обкладинку Time у президентському кріслі
У виданні зазначили, що «жодна приватна особа не володіла такою владою над апаратом уряду США».
Наразі мільйони державних службовців опинилися у владі Маска. Одна з них описала, як її команда в Департаменті внутрішньої безпеки зайняла «захисну позицію», коли вони чекали візиту DOGE. Щоб дізнатися про їхню долю, додала вона, її колеги звернулися до книги під назвою «Обмеження персонажів», в якій розповідається про те, як Маск захопив Twitter два роки тому та звільнив 80% його персоналу, часто з хаотичними та тривалими результатами.
Подібність до його нападу на бюрократію була неймовірною. 28 січня мільйони державних службовців у всьому уряді отримали електронний лист із пропозицією восьмимісячної зарплати в обмін на відставку.
На Капітолійському пагорбі напад Маска на бюрократію спровокував битву з демократами, яка може визначити майбутнє уряду та баланс сил у ньому.
У нас немає четвертої гілки влади під назвою Ілон Маск, — заявив демократ Меріленда Джеймі Раскін перед натовпом біля USAID у другій половині дня 3 лютого, тоді як люди з DOGE намагалися нав’язати свої вимоги всередині.
Незабаром Маск написав, що він любить Трампа «настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка».
I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-