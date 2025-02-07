Time изобразил Маска на обложке в кресле президента США
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Time изобразил Маска на обложке в кресле президента США

Маск
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Источник:  TIME

TIME опубликовал новую обложку журнала. На ней изображен Илон Маск в кресле президента США.

Главные тезисы

  • Обложка журнала Time с изображением Илона Маска в президентском кресле вызывает обсуждения о его влиянии на американскую политику.
  • Илон Маск использует разнообразные стратегии для оказания влияния на власть, включая предложение сотрудникам восьмимесячной зарплаты в обмен на отставку.
  • Конфликт Маска с демократами на фоне увольнений сотрудников создает напряженную ситуацию в американском обществе.
  • Миллионы государственных служащих оказались во власти Илона Маска, что вызывает волну недовольства и страха перед определением будущего правительства и баланса сил в нем.
  • Присутствие частного лица, такого как Илон Маск, на обложке Time в президентском кресле подчеркивает его невероятную власть над аппаратом правительства США.

Маск попал на обложку Time в президентском кресле

В издании отметили, что «ни одно частное лицо не владело такой властью над аппаратом правительства США».

Пока миллионы государственных служащих оказались во власти Маска. Одна из них описала, как ее команда в Департаменте внутренней безопасности заняла защитную позицию, когда они ждали визита DOGE. Чтобы узнать их судьбу, добавила она, ее коллеги обратились к книге под названием «Ограничение персонажей», в которой рассказывается о том, как Маск захватил Twitter два года назад и уволил 80% его персонала, часто с хаотическими и длительными результатами.

Сходство с его нападением на бюрократию было невероятно. 28 января миллионы государственных служащих во всем правительстве получили электронное письмо с предложением восьмимесячной зарплаты в обмен на отставку.

Маск предложил примерно такое же соглашение сотрудникам Twitter двумя годами ранее. Он даже использовал ту же тему: «Развилка дороги».

На Капитолийском холме нападение Маска на бюрократию спровоцировало битву с демократами, которая может определить будущее правительства и баланс сил в нем.

У нас нет четвертой ветви власти под названием Илон Маск, — заявил демократ Мэриленда Джейми Раскин перед толпой у USAID во второй половине дня 3 февраля, в то время как люди из DOGE пытались навязать свои требования внутри.

Новая обложка Time

Вскоре Маск написал, что он любит Трампа «столь сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».

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