Time изобразил Маска на обложке в кресле президента США

TIME опубликовал новую обложку журнала. На ней изображен Илон Маск в кресле президента США.
Главные тезисы
- Обложка журнала Time с изображением Илона Маска в президентском кресле вызывает обсуждения о его влиянии на американскую политику.
- Илон Маск использует разнообразные стратегии для оказания влияния на власть, включая предложение сотрудникам восьмимесячной зарплаты в обмен на отставку.
- Конфликт Маска с демократами на фоне увольнений сотрудников создает напряженную ситуацию в американском обществе.
- Миллионы государственных служащих оказались во власти Илона Маска, что вызывает волну недовольства и страха перед определением будущего правительства и баланса сил в нем.
- Присутствие частного лица, такого как Илон Маск, на обложке Time в президентском кресле подчеркивает его невероятную власть над аппаратом правительства США.
Маск попал на обложку Time в президентском кресле
В издании отметили, что «ни одно частное лицо не владело такой властью над аппаратом правительства США».
Пока миллионы государственных служащих оказались во власти Маска. Одна из них описала, как ее команда в Департаменте внутренней безопасности заняла защитную позицию, когда они ждали визита DOGE. Чтобы узнать их судьбу, добавила она, ее коллеги обратились к книге под названием «Ограничение персонажей», в которой рассказывается о том, как Маск захватил Twitter два года назад и уволил 80% его персонала, часто с хаотическими и длительными результатами.
Сходство с его нападением на бюрократию было невероятно. 28 января миллионы государственных служащих во всем правительстве получили электронное письмо с предложением восьмимесячной зарплаты в обмен на отставку.
На Капитолийском холме нападение Маска на бюрократию спровоцировало битву с демократами, которая может определить будущее правительства и баланс сил в нем.
У нас нет четвертой ветви власти под названием Илон Маск, — заявил демократ Мэриленда Джейми Раскин перед толпой у USAID во второй половине дня 3 февраля, в то время как люди из DOGE пытались навязать свои требования внутри.
Вскоре Маск написал, что он любит Трампа «столь сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».
I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025
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