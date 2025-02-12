Війна за OpenAI. Маск обізвав Альтмана "шахраєм"

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно заявив про свої наміри придбати контрольний пакет акцій OpenAI, компанії-розробника чат-бота ChatGPT. За це він готовий віддати 97,4 млрд доларів. Однак Сему Альтману ця пропозиція не надто сподобалася.
Головні тези:
- Сем Альтман, співзасновник OpenAI, відмовився від пропозиції Маска.
- Це стало причиною нового гучного конфлікту між бізнесменами.
Що відомо про конфлікт Маска та Альтмана
Що важливо розуміти, американський винахідник дійсно був одним зі співзасновників компанії.
Однак він залишив раду директорів через конфлікт інтересів.
Наразі Ілон Маск не приховує, що планує повернути контроль над OpenAI і спрямувати її в русло відкритого коду.
Як вдалося дізнатися журналістам, якщо рада директорів компанії ухвалить пропозицію Маска, то плани Альтмана на майбутнє можуть зруйнуватися.
Однак на тлі останніх подій Альтман лише вислови вдячність американському мільярдеру за інтерес до компанії, та заявив, що не погодиться на його пропозицію.
Реагуючи на цю заяві, Ілон Маск назвав Сема Альтмана “шахраєм”.
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