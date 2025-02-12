Война за OpenAI. Маск обозвал Альтмана "мошенником"
Категория
Технологии
Дата публикации

Война за OpenAI. Маск обозвал Альтмана "мошенником"

Альтман
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Источник:  The Wall Street Journal

Американский миллиардер Илон Маск официально заявил о своих намерениях приобрести контрольный пакет акций OpenAI, компании-разработчика чат-бота ChatGPT. За это он готов отдать 97,4 млрд. долларов. Однако Сэму Альтману это предложение не очень понравилось.

Главные тезисы

  • Сэм Альтман, соучредитель OpenAI, отказался от предложения Маска.
  • Это послужило причиной нового громкого конфликта между бизнесменами.

Что известно о конфликте Маска и Альтмана

Что важно понимать, американский изобретатель действительно являлся одним из соучредителей компании.

Однако он оставил совет директоров из-за конфликта интересов.

Илон Маск не скрывает, что планирует вернуть контроль над OpenAI и направить ее в русло открытого кода.

Как удалось узнать журналистам, если совет директоров компании примет предложение Маска, то планы Альтмана на будущее могут разрушиться.

Однако на фоне последних событий Альтман лишь выразил благодарность американскому миллиардеру за интерес к компании и заявил, что не согласится на его предложение.

Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов, если вы хотите, — с иронией отметил он.

Реагируя на это заявление, Илон Маск назвал Сэма Альтмана "мошенником".

Фото: скриншот

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