Департамент Маска потерял доступ к конфиденциальным материалам Минфина США — что случилось
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Мир
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Департамент Маска потерял доступ к конфиденциальным материалам Минфина США — что случилось

Маск
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Источник:  AP

Федеральный судья 9 февраля заблокировал Департаменту эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском доступ к записям Министерства финансов США, содержащим конфиденциальные персональные данные, в том числе номера соцстрахования и банковских счетов миллионов американцев.

Главные тезисы

  • Федеральный судья заблокировал доступ Департамента Маска к конфиденциальным данным Минфина США из-за возможного нарушения федерального закона.
  • Деятельность команды Илона Маска вызвала возмущение и протесты генеральных прокуроров-демократов в США.
  • Заблокированный доступ к банковским счетам и личным данным миллионов американцев стал центром судебного конфликта, проверки безопасности и запрета доступа.

Маск не будет получать доступ к банковским счетам американцев

Окружной судья США Пол Энгельмайер издал предварительный судебный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали иск против президента США Дональда Трампа.

В поданном в федеральный суд в Нью-Йорке иске утверждается, что администрация Трампа разрешила команде Маска получить доступ к центральной платежной системе Минфина, нарушающей федеральный закон.

Платежная система обрабатывает возмещение налогов, выплаты социального обеспечения, льготы для ветеранов и многое другое, ежегодно пересылая триллионы долларов, а также содержит разветвленную сеть персональных и финансовых данных американцев.

Энгельмайер, назначенный 44 президентом США Бараком Обамой, также заявил, что все, кому запрещен доступ к конфиденциальной информации с 20 января, должны немедленно уничтожить все копии материалов, загруженных из систем Министерства финансов. Он назначил слушание по этому делу на 14 февраля.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, офис которой подал иск, заявила, что доступ DOGE к данным Минфина создает проблемы с безопасностью и возможность незаконной заморозки федеральных средств.

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