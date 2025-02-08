Департамент Маска потерял доступ к конфиденциальным материалам Минфина США — что случилось

Федеральный судья 9 февраля заблокировал Департаменту эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском доступ к записям Министерства финансов США, содержащим конфиденциальные персональные данные, в том числе номера соцстрахования и банковских счетов миллионов американцев.
Главные тезисы
- Федеральный судья заблокировал доступ Департамента Маска к конфиденциальным данным Минфина США из-за возможного нарушения федерального закона.
- Деятельность команды Илона Маска вызвала возмущение и протесты генеральных прокуроров-демократов в США.
- Заблокированный доступ к банковским счетам и личным данным миллионов американцев стал центром судебного конфликта, проверки безопасности и запрета доступа.
Маск не будет получать доступ к банковским счетам американцев
Окружной судья США Пол Энгельмайер издал предварительный судебный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали иск против президента США Дональда Трампа.
В поданном в федеральный суд в Нью-Йорке иске утверждается, что администрация Трампа разрешила команде Маска получить доступ к центральной платежной системе Минфина, нарушающей федеральный закон.
Платежная система обрабатывает возмещение налогов, выплаты социального обеспечения, льготы для ветеранов и многое другое, ежегодно пересылая триллионы долларов, а также содержит разветвленную сеть персональных и финансовых данных американцев.
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, офис которой подал иск, заявила, что доступ DOGE к данным Минфина создает проблемы с безопасностью и возможность незаконной заморозки федеральных средств.
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