Департамент Маска втратив доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну США — що трапилося
Категорія
Світ
Дата публікації

Департамент Маска втратив доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну США — що трапилося

Маск
Джерело:  AP

Федеральний суддя 9 лютого заблокував Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з Ілоном Маском доступ до записів Міністерства фінансів США, що містять конфіденційні персональні дані, зокрема номери соцстрахування та банківських рахунків мільйонів американців.

Головні тези:

  • Федеральний суддя заблокував доступ Департаменту Маска до конфіденційних даних Мінфіну США через можливе порушення федерального закону.
  • Діяльність команди Ілона Маска у цій справі викликала обурення та протести генеральних прокурорів-демократів у США.
  • Банківські рахунки та особисті дані мільйонів американців були у центрі судового конфлікту, перевірки безпеки та заборони доступу до них.

Маск не отримуватиме доступ до банківських рахунків американців

Окружний суддя США Пол Енгельмайєр видав попередню судову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали позов проти президента США Дональда Трампа.

У поданому до федерального суду в Нью-Йорку позові стверджується, що адміністрація Трампа дозволила команді Маска отримати доступ до центральної платіжної системи Мінфіну, що порушує федеральний закон.

Платіжна система обробляє відшкодування податків, виплати соціального забезпечення, пільги для ветеранів та багато іншого, щороку пересилаючи трильйони доларів, а також містить розгалужену мережу персональних і фінансових даних американців.

Енгельмайєр, призначений 44-м президентом США Бараком Обамою, також заявив, що всі, кому заборонено доступ до конфіденційної інформації з 20 січня, повинні негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем Міністерства фінансів. Він призначив слухання в цій справі на 14 лютого.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, офіс якої подав позов, заявила, що доступ DOGE до даних Мінфіну створює проблеми з безпекою і можливість незаконного заморожування федеральних коштів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Не підлягає ремонту. Маск планує припинити роботу агентства USAID
Ілон Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД заскочили Маска на репості російського фейку щодо USAID
Центр протидії дезінформації
Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Time зобразив Маска на обкладинці у кріслі президента США
Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?