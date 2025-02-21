"Это для бюрократии". Милей подарил Маску бензопилу — видео
Категория
Мир
Дата публикации

"Это для бюрократии". Милей подарил Маску бензопилу — видео

Маск Милей
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Источник:  Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей провел встречу с американским миллиардером и советником президента США Илоном Маском, во время которой подарил ему бензопилу. Де-факто этот подарок является символом радикальных экономических реформ, к которым прибегает сам Милей.

Главные тезисы

  • Илон Маск дал понять, что в своей должности планирует бороться с "бюрократией" в США.
  • Американский миллиардер показал бензопилу во время выступления на форуме CPAC.

Маск намекнул на сокращение правительства США

Новое эпатажное представление в исполнении советника американского президента состоялось на Конференции консервативного политического действия в Вашингтоне.

Что важно понимать, встреча с Илоном Маском не была указана в официальном графике президента Аргентины.

В видео, которое Милей опубликовал в соцсети X, можно увидеть, как политик тепло здоровается с миллиардером. После этого он вручает Маску бензопилу.

Прибыла бензопила к DOGE…!!! Да здравствует свобода, черт возьми, — написал Милей в соцсети X.

Что интересно, Илон Маск показал бензопилу во время выступления на форуме CPAC.

У Милея есть для меня подарок, — сказал он перед аудиторией, которая встретила его стоя.

В этот момент лидер Аргентины снова вышел на сцену с бензопилой, передал ее Маску, и они пожали руки.

По словам советника Трампа, это "бензопила для бюрократии." Таким образом, миллиардер намекнул на сокращение правительства США.

Впоследствии стало известно, что это копия бензопилы, которая находится в кабинете Милея.

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