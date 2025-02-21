"Это для бюрократии". Милей подарил Маску бензопилу — видео

Президент Аргентины Хавьер Милей провел встречу с американским миллиардером и советником президента США Илоном Маском, во время которой подарил ему бензопилу. Де-факто этот подарок является символом радикальных экономических реформ, к которым прибегает сам Милей.
Главные тезисы
- Илон Маск дал понять, что в своей должности планирует бороться с "бюрократией" в США.
- Американский миллиардер показал бензопилу во время выступления на форуме CPAC.
Маск намекнул на сокращение правительства США
Новое эпатажное представление в исполнении советника американского президента состоялось на Конференции консервативного политического действия в Вашингтоне.
Что важно понимать, встреча с Илоном Маском не была указана в официальном графике президента Аргентины.
В видео, которое Милей опубликовал в соцсети X, можно увидеть, как политик тепло здоровается с миллиардером. После этого он вручает Маску бензопилу.
Что интересно, Илон Маск показал бензопилу во время выступления на форуме CPAC.
В этот момент лидер Аргентины снова вышел на сцену с бензопилой, передал ее Маску, и они пожали руки.
По словам советника Трампа, это "бензопила для бюрократии." Таким образом, миллиардер намекнул на сокращение правительства США.
Впоследствии стало известно, что это копия бензопилы, которая находится в кабинете Милея.
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