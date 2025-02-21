Встреча Трампа и Путина. США назвали главное условие

Как заявил шеф американской дипломатии Марко Рубио, Белый дом видит смысл в проведении переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, только когда можно будет добиться конкретного прогресса в вопросе завершения войны.
Главные тезисы
- Встреча президентов США и РФ не состоится без предварительной договоренности о ее результате.
- Белый дом и Кремль ранее намекали на проведение переговоров до конца февраля.
США хотят переговоров с Путиным ради конкретного результата
По словам Рубио, вопрос непосредственных переговоров Трампа и Путина был в центре внимания на встрече в Эр-Рияде, однако точной даты до сих пор нет.
Американский дипломат также дал понять, что встреча президентов США и РФ "не состоится, пока мы не узнаем, о чем будет встреча".
Он также подчеркнул, что обычно такие встречи не проводятся, пока предварительно нет договоренности об определенном результате или прогрессе.
Что важно понимать, ранее в Белом доме и Кремле намекали, что переговоры Трампа и Путина пройдут до конца февраля.
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