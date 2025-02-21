Встреча Трампа и Путина. США назвали главное условие

Как заявил шеф американской дипломатии Марко Рубио, Белый дом видит смысл в проведении переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, только когда можно будет добиться конкретного прогресса в вопросе завершения войны.

США хотят переговоров с Путиным ради конкретного результата

По словам Рубио, вопрос непосредственных переговоров Трампа и Путина был в центре внимания на встрече в Эр-Рияде, однако точной даты до сих пор нет.

Американский дипломат также дал понять, что встреча президентов США и РФ "не состоится, пока мы не узнаем, о чем будет встреча".

Я не знаю, когда это произойдет. Но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна быть встречей о чем-то. Мы должны знать, о чем эта встреча, что на ней будет достигнуто. Марк Рубио Глава Госдепа США

Он также подчеркнул, что обычно такие встречи не проводятся, пока предварительно нет договоренности об определенном результате или прогрессе.

Именно поэтому, когда состоится эта встреча, во многом зависит от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны РФ против Украины. Поделиться

Что важно понимать, ранее в Белом доме и Кремле намекали, что переговоры Трампа и Путина пройдут до конца февраля.