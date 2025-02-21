Время пришло. Украинцы за границей присоединяются к масштабной акции Stand with Ukraine
Категория
Мир
Дата публикации

Время пришло. Украинцы за границей присоединяются к масштабной акции Stand with Ukraine

Время пришло. Украинцы за границей присоединяются к масштабной акции Stand with Ukraine
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

22 февраля 2025 года каждый гражданин Украины, который находится за рубежом, имеет возможность поддержать свою родину и присоединиться к масштабной акции "Stand with Ukraine".

Главные тезисы

  • Украинцы могут самостоятельно организовать акции в поддержку Украины в своем городе.
  • Всемирный Конгресс Украинцев призывает украинские организации и друзей Украины по всему миру присоединиться к акции Stand with Ukraine.

Как присоединиться к акции "Stand with Ukraine"

Все украинцы, глобальные сообщества и их друзья за границей нужны как никогда, чтобы объединиться и напоминать миру об Украине.

22 февраля акции под эгидой Ukrainian World Congress — Мировой Конгресс Украинцев — пройдут в разных уголках мира.

На этой интерактивной карте вы можете найти свой город и присоединиться к акции "Stand with Ukraine".

Более того, каждый украинец имеет возможность самостоятельно организовать такую акцию, если на карте вашего города еще нет.

Всемирный Конгресс Украинцев приглашает украинские организации и друзей Украины по всему миру организовывать и регистрировать свои события к годовщине российского полномасштабного вторжения на нашей мировой карте. Где бы вы ни жили, присоединяйтесь к мировой акции Stand With Ukraine! Unite for Victory! — сказано в официальном заявлении.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп передал Украине новую версию "соглашения о надрах"
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Восстанавливает надежду. Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом
Владимир Зеленский
Как Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как развивается ситуация на фронте — данные Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?