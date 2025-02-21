Время пришло. Украинцы за границей присоединяются к масштабной акции Stand with Ukraine

22 февраля 2025 года каждый гражданин Украины, который находится за рубежом, имеет возможность поддержать свою родину и присоединиться к масштабной акции "Stand with Ukraine".

Как присоединиться к акции "Stand with Ukraine"

Все украинцы, глобальные сообщества и их друзья за границей нужны как никогда, чтобы объединиться и напоминать миру об Украине.

22 февраля акции под эгидой Ukrainian World Congress — Мировой Конгресс Украинцев — пройдут в разных уголках мира.

На этой интерактивной карте вы можете найти свой город и присоединиться к акции "Stand with Ukraine".

Более того, каждый украинец имеет возможность самостоятельно организовать такую акцию, если на карте вашего города еще нет.