Время пришло. Украинцы за границей присоединяются к масштабной акции Stand with Ukraine

22 февраля 2025 года каждый гражданин Украины, который находится за рубежом, имеет возможность поддержать свою родину и присоединиться к масштабной акции "Stand with Ukraine".
Главные тезисы
- Украинцы могут самостоятельно организовать акции в поддержку Украины в своем городе.
- Всемирный Конгресс Украинцев призывает украинские организации и друзей Украины по всему миру присоединиться к акции Stand with Ukraine.
Как присоединиться к акции "Stand with Ukraine"
Все украинцы, глобальные сообщества и их друзья за границей нужны как никогда, чтобы объединиться и напоминать миру об Украине.
22 февраля акции под эгидой Ukrainian World Congress — Мировой Конгресс Украинцев — пройдут в разных уголках мира.
На этой интерактивной карте вы можете найти свой город и присоединиться к акции "Stand with Ukraine".
Более того, каждый украинец имеет возможность самостоятельно организовать такую акцию, если на карте вашего города еще нет.
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