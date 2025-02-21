Как развивается ситуация на фронте — данные Генштаба

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1280 российских захватчиков убитыми и ранеными. Также бойцы ВСУ успешно уничтожили 12 танков, 18 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы врага.

Потери армии РФ по состоянию на 21 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 864 860 (+1 280) человек,

танков — 10 146 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 21 130 (+18) ед,

артиллерийских систем — 23 462 (+52) ед,

РСЗО — 1 295 (+4) ед,

средств ПВО — 1 080 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 156 (+135) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 38 104 (+143) ед,

специальной техники — 3 753 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 20 февраля на фронте произошло 121 боестолкновение.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 93 авиационных удара, применила 17 ракет и сбросила 151 управляемую авиабомбу.

Более того, противник совершил более 5500 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня. К атакам россияне привлекли 2650 дронов-камикадзе.