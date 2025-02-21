Як розвивається ситуація на фронті — дані Генштабу

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 1280 російських загарбників вбитими та пораненими. Також бійці ЗСУ успішно знищили 12 танків, 18 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи ворога.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати росіян у живій силі сягають понад 864 тис. осіб.
- Армія РФ завдала значну кількість ракетних та авіаційних ударів по позиціях українських військ, застосувала ракети та авіабомби.
Втрати армії РФ станом на 21 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 864 860 (+1 280) осіб,
танків — 10 146 (+12) од,
бойових броньованих машин — 21 130 (+18) од,
артилерійських систем — 23 462 (+52) од,
РСЗВ — 1 295 (+4) од,
засобів ППО — 1 080 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 156 (+135) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 104 (+143) од,
спеціальної техніки — 3 753 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 20 лютого на фронті відбулось 121 боєзіткнення.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосувала 17 ракет та скинула 151 керовану авіабомбу.
Ба більше, противник здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 — із реактивних систем залпового вогню. До атак росіяни залучили 2650 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-