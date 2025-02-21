Відновлює надію. Зеленський підбив підсумки переговорів з Келлогом

За словами українського лідера Володимира Зеленського, його зустріч у Києві зі спецпредставником США у питаннях України та РФ Кітом Келлогом дійсно "відновлює надію".

Як Зеленський прокоментував зустріч з Келлогом

Як зазначив глава держави, просто зараз Україна потребує максимально потужних угоди з США, які дійсно матимуть бажаний ефект.

Саме тому Володимир Зеленський наказав своїй команді працювати швидко й дуже-дуже виважено.

Президент укотре нагадав про те, що економіка і безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: чим краще прописані деталі, тим більший результат".

Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримує Росія. А також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась, і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам: Україні, Європі, Америці — всім у світі. Володимир Зеленський Президент України

Варто також зазначити, що напередодні український лідер назвав зустріч із спецпредставником Дональда Трампа "хорошою розмовою”.