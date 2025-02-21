Відновлює надію. Зеленський підбив підсумки переговорів з Келлогом
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Політика
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Відновлює надію. Зеленський підбив підсумки переговорів з Келлогом

Володимир Зеленський
Келлог і Зеленський

За словами українського лідера Володимира Зеленського, його зустріч у Києві зі спецпредставником США у питаннях України та РФ Кітом Келлогом дійсно "відновлює надію".

Головні тези:

  • Після зустрічі з Келлогом Зеленський розраховує на успішні угоди України та США,
  • Сторони встигли обговорити звільнення українських полонених та повернення миру в регіон.
  • Зеленський вказав на важливість усіх деталей в угодах зі США.

Як Зеленський прокоментував зустріч з Келлогом

Як зазначив глава держави, просто зараз Україна потребує максимально потужних угоди з США, які дійсно матимуть бажаний ефект.

Саме тому Володимир Зеленський наказав своїй команді працювати швидко й дуже-дуже виважено.

Президент укотре нагадав про те, що економіка і безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: чим краще прописані деталі, тим більший результат".

Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримує Росія. А також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась, і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам: Україні, Європі, Америці — всім у світі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Варто також зазначити, що напередодні український лідер назвав зустріч із спецпредставником Дональда Трампа "хорошою розмовою”.

За словами Зеленського, вони встигли обговорити дуже багато важливих питань.

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