Восстанавливает надежду. Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его встреча в Киеве со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом действительно "восстанавливает надежду".
Главные тезисы
- После встречи с Келлогом Зеленский рассчитывает на успешные соглашения Украины и США.
- Стороны успели обсудить освобождение украинских пленников и возвращение мира в регион.
- Зеленский отметил важность всех деталей в соглашениях с США.
Как Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом
Как отметил глава государства, прямо сейчас Украина нуждается в максимально мощных соглашениях с США, которые действительно будут иметь желаемый эффект.
Именно поэтому Владимир Зеленский приказал своей команде работать быстро и очень взвешенно.
Президент в очередной раз напомнил о том, что экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат.
Следует также отметить, что накануне украинский лидер назвал встречу со спецпредставителем Дональда Трампа "хорошим разговором".
По словам Зеленского, они успели обсудить очень много важных вопросов.
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