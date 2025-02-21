Восстанавливает надежду. Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его встреча в Киеве со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом действительно "восстанавливает надежду".

Как Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом

Как отметил глава государства, прямо сейчас Украина нуждается в максимально мощных соглашениях с США, которые действительно будут иметь желаемый эффект.

Именно поэтому Владимир Зеленский приказал своей команде работать быстро и очень взвешенно.

Президент в очередной раз напомнил о том, что экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат.

Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленников, удерживаемых Россией. А также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и чтобы россияне не ломали жизнь. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке — всем в мире. Владимир Зеленский Президент Украины

Следует также отметить, что накануне украинский лидер назвал встречу со спецпредставителем Дональда Трампа "хорошим разговором".