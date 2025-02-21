Восстанавливает надежду. Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом
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Восстанавливает надежду. Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом

Владимир Зеленский
Как Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом
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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его встреча в Киеве со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом действительно "восстанавливает надежду".

Главные тезисы

  • После встречи с Келлогом Зеленский рассчитывает на успешные соглашения Украины и США.
  • Стороны успели обсудить освобождение украинских пленников и возвращение мира в регион.
  • Зеленский отметил важность всех деталей в соглашениях с США.

Как Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом

Как отметил глава государства, прямо сейчас Украина нуждается в максимально мощных соглашениях с США, которые действительно будут иметь желаемый эффект.

Именно поэтому Владимир Зеленский приказал своей команде работать быстро и очень взвешенно.

Президент в очередной раз напомнил о том, что экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат.

Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленников, удерживаемых Россией. А также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и чтобы россияне не ломали жизнь. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке — всем в мире.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Следует также отметить, что накануне украинский лидер назвал встречу со спецпредставителем Дональда Трампа "хорошим разговором".

По словам Зеленского, они успели обсудить очень много важных вопросов.

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