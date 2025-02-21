Росія атакувала Україну балістикою та 160 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою та 160 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Росія атакувала Україну балістикою та 160 дронами
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Під час нової атаки країни-агресорки РФ сили ППО змогли збити 87 ворожих безпілотників. Окрім того, вказано, що ще 70 локаційно втрачені без негативних наслідків.

Головні тези:

  • Ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Атака РФ на Україну 21 лютого — що відомо

Новий повітряний напад ворога розпочався о 19:00 20 лютого.

Армія РФ випустила 160 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово — РФ.

Окрім того, росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 — били по Одещині із Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, а негативних наслідків наразі не виявлено.

Цього разу під удар ворога потрапили Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

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