Россия атаковала Украину баллистикой и 160 дронами

Во время новой атаки страны-агрессорки РФ силы ПВО смогли сбить 87 вражеских беспилотников. Кроме того, указано, что еще 70 локационно потеряны без негативных последствий.
Главные тезисы
- Враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесщине из Крыма.
- В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.
Атака РФ на Украину 21 февраля — что известно
Новое воздушное нападение врага началось в 19:00 20 февраля.
Армия РФ выпустила 160 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово — РФ.
Кроме того, россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 — били по Одесщине из Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, а негативных последствий пока не обнаружено.
В этот раз под удар врага попали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.
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