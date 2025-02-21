Россия атаковала Украину баллистикой и 160 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и 160 дронами

Воздушные Силы ВСУ
пожар
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Во время новой атаки страны-агрессорки РФ силы ПВО смогли сбить 87 вражеских беспилотников. Кроме того, указано, что еще 70 локационно потеряны без негативных последствий.

Главные тезисы

  • Враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесщине из Крыма.
  • В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.

Атака РФ на Украину 21 февраля — что известно

Новое воздушное нападение врага началось в 19:00 20 февраля.

Армия РФ выпустила 160 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово — РФ.

Кроме того, россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 — били по Одесщине из Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 87 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, а негативных последствий пока не обнаружено.

В этот раз под удар врага попали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

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