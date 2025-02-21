Час настав. Українці за кордоном доєднуються до масштабної акції Stand with Ukraine

Кожний громадянин України, який наразі знаходиться за кордоном, має можливість підтримати свою батьківщину та приєднатися до масштабної акції “Stand with Ukraine”. Вона стартує уже 22 лютого 2025 року та приурочена до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як приєднатися до акції “Stand with Ukraine”

Всі українці, глобальні спільноти та їхні друзі за кордоном потрібні, щоб об'єднатися та нагадувати світу про Україну, як ніколи.

Акції під егідою Ukrainian World Congress — Свiтовий Конґрес Українців — пройдуть у різних куточках світу.

На цій інтерактивній мапі ви можете знайти своє місто та доєднатися до акції "Stand with Ukraine".

Ба більше, кожний українець має можливість самостійно організувати таку акцію, якщо на мапі вашого міста ще немає.