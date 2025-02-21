Час настав. Українці за кордоном доєднуються до масштабної акції Stand with Ukraine
Категорія
Світ
Дата публікації

Час настав. Українці за кордоном доєднуються до масштабної акції Stand with Ukraine

Як приєднатися до акції “Stand with Ukraine”
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Джерело:  online.ua

Кожний громадянин України, який наразі знаходиться за кордоном, має можливість підтримати свою батьківщину та приєднатися до масштабної акції “Stand with Ukraine”. Вона стартує уже 22 лютого 2025 року та приурочена до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головні тези:

  • Українці можуть самостійно організувати акції на підтримку батьківщини у своєму місті.
  • Світовий Конґрес Українців закликає українські організації та друзів по всьому світу приєднатися до акції Stand with Ukraine.

Як приєднатися до акції “Stand with Ukraine”

Всі українці, глобальні спільноти та їхні друзі за кордоном потрібні, щоб об'єднатися та нагадувати світу про Україну, як ніколи.

Акції під егідою Ukrainian World Congress — Свiтовий Конґрес Українців — пройдуть у різних куточках світу.

На цій інтерактивній мапі ви можете знайти своє місто та доєднатися до акції "Stand with Ukraine".

Ба більше, кожний українець має можливість самостійно організувати таку акцію, якщо на мапі вашого міста ще немає.

Світовий Конґрес Українців запрошує українські організації та друзів України по всьому світі організовувати та реєструвати свої події до роковин російського повномасштабного вторгнення на нашій світовій карті. Де б ви не жили, долучайтеся до світової акції Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory! — йдеться в офіційній заяві.

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