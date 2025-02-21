Команды Трампа и Путина проводят тайные встречи в Швейцарии

По данным журналистов, представители команд президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина многократно тайно проводили переговоры в Швейцарии. Главная цель таких встреч – обсуждение завершения войны РФ против Украины.

Что известно о тайных переговорах США и РФ

Подробности узнало информационное агентство Reuters сразу от нескольких своих инсайдеров.

Анонимные источники утверждают, что встречи проходили в последние месяцы, в том числе и на прошлой неделе.

Что важно понимать, речь идет о дополнительном канале с некоторыми контактами, происходящими в переходный период.

Несмотря на то, что участники этих переговоров и имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и не сразу было ясно, были ли они направлены их правительствами. Поделиться

Журналисты до сих пор не смогли узнать фамилии людей, ведущих эти тайные переговоры.

По словам инсайдеров, эти встречи подтверждают закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны.