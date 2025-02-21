Команды Трампа и Путина проводят тайные встречи в Швейцарии

По данным журналистов, представители команд президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина многократно тайно проводили переговоры в Швейцарии. Главная цель таких встреч – обсуждение завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Переговоры в Швейцарии проходят как дискуссии "второго трека" для улучшения коммуникации и обмена идеями.
- Участники этих тайных переговоров не являются государственными служащими, что усложняет их идентификацию.
Что известно о тайных переговорах США и РФ
Подробности узнало информационное агентство Reuters сразу от нескольких своих инсайдеров.
Анонимные источники утверждают, что встречи проходили в последние месяцы, в том числе и на прошлой неделе.
Что важно понимать, речь идет о дополнительном канале с некоторыми контактами, происходящими в переходный период.
Журналисты до сих пор не смогли узнать фамилии людей, ведущих эти тайные переговоры.
По словам инсайдеров, эти встречи подтверждают закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны.
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