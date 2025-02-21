Команди Трампа та Путіна проводять таємні зустрічі у Швейцарії

Згідно з даними журналістів, представники команд президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна багато разів таємно проводили переговори у Швейцарії. Головна мета таких зустрічей - обговорення завершення війни РФ проти України.

Що відомо про таємні переговори США та РФ

Подробиці дізналася інформаційна агенція Reuters одразу від кількох своїх інсайдерів.

Анонімні джерела стверджують, що зустрічі відбувались протягом останніх місяців, зокрема й минулого тижня.

Що важливо розуміти, йдеться про додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду.

Попри те, що учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями, і не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені їхніми урядами. Поширити

Журналісти досі не змогли дізнатися прізвища людей, які ведуть ці таємні переговори.

За словами інсайдерів, ці зустрічі підтверджують закулісні зусилля США і Росії з пошуку шляхів припинення війни.