"Должен немедленно уехать во Францию". В США пытаются запугать Зеленского
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"Должен немедленно уехать во Францию". В США пытаются запугать Зеленского

Зеленский
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Источник:  The New York Post

Американское издание New York Post со ссылкой на инсайдеров, близких к президенту США Дональду Трампу, сообщило, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, мол, лучше немедленно уехать из Киева во Францию. Анонимные источники цинично утверждают, что так будет лучше не только для мира, но и для самого Зеленского.

Главные тезисы

  • Трамп и его команда выступают с лживыми заявлениями о Зеленском, усиливая давление на него.
  • Вероятно, роль США в сложившейся ситуации связана с попыткой избежать экономического краха или балканизации России.

Напряжение между Белым домом и Банковой растет

Несмотря на то, что отношения между командами Трампа и Зеленского никогда не были идеальными, последние события и громкие заявления Вашингтона стали действительно серьезным ударом для них.

Как оказалось, больше всего президента США возмутило то, что украинский лидер не захотел подписывать соглашение о надрах, которое фактически загнало бы Украину в экономическое рабство.

На этом фоне Дональд Трамп и члены его команды выступили со множеством лживых заявлений о Владимире Зеленском и Украине.

Более того, сейчас в Белом доме прибегают даже к запугиваниям, ведь так называемые инсайдеры призывают украинского лидера срочно покинуть свою страну и уехать во Францию.

Блогер-аналитик Игаль Левин предполагает, что таким образом команда Трампа пытается намекнуть Зеленскому, что его могут ликвидировать, если он не будет выполнять требования США.

Видя, что Зеленский является препятствием для больших договоренностей и кооперации с РФ, его могут "выписать" из неприкосновенных, если он продолжит идти наперекор. Снова подчеркну, что США, вероятно, хотят спасти РФ от экономического краха, балканизации или еще более худших сценариев.

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