Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив з новою скандальною заявою. Він стверджує, що наразі у Штатах "немає жодного апетиту" для ухвалення нового законопроєкту на підтримку України.
Головні тези:
- Поплічник Трампа стверджує, що США хочуть максимально швидко завершити війну РФ проти України.
- На переконання Джонсона, це може зробити лише американський президент.
США продовжують шантажувати Україну
З заявою з цього приводу поплічник Дональда Трампа виступив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні.
Журналісти поцікавилися у Майка Джонсона, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі, спікер відповів:
Ба більше, після цього поплічник Трампа звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"
Попри це, Майк Джонсон вкотре повторив, що вкрай важливо довести війну Росії проти України до кінця.
На цьому тлі він додав, що лідери Європи також усвідомлюють необхідність цього.
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