Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив з новою скандальною заявою. Він стверджує, що наразі у Штатах "немає жодного апетиту" для ухвалення нового законопроєкту на підтримку України.

США продовжують шантажувати Україну

З заявою з цього приводу поплічник Дональда Трампа виступив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні.

Журналісти поцікавилися у Майка Джонсона, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі, спікер відповів:

"Слухайте, на це немає жодного апетиту". Поширити

Ба більше, після цього поплічник Трампа звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"

Попри це, Майк Джонсон вкотре повторив, що вкрай важливо довести війну Росії проти України до кінця.

На цьому тлі він додав, що лідери Європи також усвідомлюють необхідність цього.