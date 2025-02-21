Немає апетиту. У Трампа цинічно висловилися про підтримку України
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Немає апетиту. У Трампа цинічно висловилися про підтримку України

Джонсон
Джерело:  Укрінформ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив з новою скандальною заявою. Він стверджує, що наразі у Штатах "немає жодного апетиту" для ухвалення нового законопроєкту на підтримку України.

Головні тези:

  • Поплічник Трампа стверджує, що США хочуть максимально швидко завершити війну РФ проти України.
  • На переконання Джонсона, це може зробити лише американський президент.

США продовжують шантажувати Україну

З заявою з цього приводу поплічник Дональда Трампа виступив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні.

Журналісти поцікавилися у Майка Джонсона, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі, спікер відповів:

"Слухайте, на це немає жодного апетиту".

Ба більше, після цього поплічник Трампа звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"

Попри це, Майк Джонсон вкотре повторив, що вкрай важливо довести війну Росії проти України до кінця.

На цьому тлі він додав, що лідери Європи також усвідомлюють необхідність цього.

Президент Трамп має рацію, пора з цим покінчити, — зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

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